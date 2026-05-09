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▲張智霖（左）、袁詠儀結婚超過20年，唯一的兒子也已成年，兩人可以不再需要拚命工作。（圖／翻攝自張智霖微博）

▲曹查理曾是香港影壇熟面孔，不過多半演的是搞笑反派，或是三級片裡的花花公子。（圖／翻攝自微博）

▲袁詠儀（右）和同齡的老公張智霖（左）一起出席活動，結果被網友稱比老公看起來老更多。（圖／翻攝自小紅書）

香港資深帥哥張智霖在演藝界活躍超過30年，和曾是香港金像獎影后的妻子袁詠儀一起累積出豐厚的身家，據他的舅舅「三級片皇帝」曹查理透露，他的財富夠花3輩子，已經不需要為了生活拚命工作，因此對於演藝界意興闌珊，曹查理也建議他只需要接自己喜歡的做，不用再勉強。張智霖從進入演藝圈就是走標準的偶像路線，朝演戲、唱歌雙棲發展，很快擁有不錯人氣，之後與合拍電影結識的袁詠儀交往、結婚，再生下兒子張慕童。他的銀幕形象和以拍三級片著名的舅舅曹查理相差十萬八千里，彼此的人生歷程也有很大差別，相較於曹查理一度因玩權證賠掉上億台幣，晚年日子算不上特別寬裕，張智霖財富多到「夠用3輩子」。近日曹查理上資深媒體人汪曼玲的YouTube頻道《快拍.曼鏡頭》節目訪問，提到和自己其實蠻親的外甥張智霖，透露張智霖對演藝事業有點意興闌珊，因而對他說道：「如果你的錢夠你用3輩子，就挑你喜歡的做，如果還不夠，就要拚命賺。所謂的3輩子就是，你自己的一輩子，你兒子的一輩子，錢花不完的話，到你孫子都花不完，這樣就3輩子了。」結果張智霖回答：「已經夠了。」於是曹查理建議他，現在開始可以自己挑喜歡的工作了。曹查理曾經也賺了很多錢，因為當年三級片還是讓許多同業有形象上的疑慮，沒什麼人願意拍，只有他敢拍，因此成為三級片台柱，拍到停不下來，他還一天24小時、每8小時拍一組戲，一天就能賺3組的錢，靠化妝或是交通時間補眠，迅速累積傲人財富。不料他投資玩權證，賠掉相當於現在的3000萬港幣（約合台幣1.2億），嚇到手機不接、馬上搬家，家人也以為他失蹤。他到了40歲才結婚，本來為寵妻也不怕砸大錢，哪知道後來還是離婚作收，不只財產被前妻分走大半，她還用自己姊姊的名義買房子，離婚生效後馬上過戶回自己的名下，讓曹查理心灰意冷。跟外甥張智霖家庭美滿、有妻有兒，錢多到夠用3輩子相比，76歲的曹查理為了省錢不住香港、定居廣東東莞的樟木頭鎮，也沒有小孩能互相照顧，他坦言沒兒女是有點遺憾，可是那個是上天註定，也就不鑽牛角尖了。