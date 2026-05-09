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▲李珠珢一看到滿分考卷就信守承諾給了對方唇印。（圖／讀者提供）

啦啦隊女神李珠珢6日首次在浪LIVE直播開播，吸引許多粉絲瘋狂抖內，讓她一小時就獲得百萬贊助，其中一名乾爹出手近40萬台幣，成為全場貢獻榜第一名，獲得李珠珢限定唇印卡，不過並非所有粉絲都有能力拿出40萬，因此李珠珢在直播時答應「考試考100分可以拿考卷換唇印」，今（9）日的球場下班路就有粉絲帶著考卷現身，而她也遵守約定，拿著考卷大親一口送出自己的唇印。因為不是所有粉絲都能夠拿出40萬，可是大家也都想要李珠珢的親口唇印，因此她在直播中答應大家，只要考試考100分就可以拿考卷跟她本人兌換福利，讓許多還是學生的粉絲卯起來讀書，只為了帶著漂亮的成績單跟李珠珢見面。今日在新莊棒球場，李珠珢下班和粉絲見面時，真的有粉絲掏出了滿分100分的考卷，而李珠珢看到後也信守承諾，直接接過考卷嘴唇就貼了上去，送給了粉絲一個大大的唇印，讓在場其他粉絲都羨慕不已！