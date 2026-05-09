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憶當年關鍵決策 賴清德：這是跨黨派合作的成果

賴清德感念基層英雄 泛淚致謝：工程師用超越自己的力量投入

成為世界的名片！賴清德：打造台灣國際新地標

淡江大橋將於5月12日正式通車，通車前最後一場大型活動「感恩・美好之夜」今（9）日晚間登場。總統賴清德晚間出席感恩之夜，與工程團隊及民眾一同見證淡江大橋啟用前的重要時刻，致詞時看了紀錄影片中施工人員的心聲，內心非常感動。淡江大橋主橋段工程歷經國際競標、7次流標、經費調整，在2018年決標，由工信工程承攬，2019年2月開工，施工過程面對強風、潮汐、海象及高空作業等多重挑戰，在5月12日上午11時30分正式通車之前，交通部公路局今晚舉辦「感恩・美好之夜」通車典禮晚會，未來淡江大橋將是台灣的新國門地標，也將向國際遞出台灣新名片。賴清德親臨現場，致詞時感性表示，自己在擔任行政院長期間，曾與時任秘書長的卓榮泰共同做了「正確且關鍵的決定」，讓大橋工程得以推進。他特別強調，這座橋樑是跨越世代與黨派的接力賽：「這座橋能夠順利完成，是從馬英九前總統、蔡英文前總統，一直到我手上。中央跨部會的合作是成功的原因，但地方政府的鼎力協助也是不可或缺的元素。」 並特別點名感謝侯友宜市長團隊及地方民意代表的長年倡議，將功勞歸於眾人。談到工程團隊時，賴總統語帶哽咽、眼眶泛淚地表示，看了紀錄影片中施工人員的心聲，內心非常感動，「參與的人有些是睡在這裡，所有的重心都擺在這座橋，家人擺在其次」；賴帶領全場觀眾向兩側的工程人員鼓掌致意，「你們的參與，才是這座橋能夠順利完成最重要的關鍵。」由於淡江大橋工法極具挑戰，賴清德感嘆道：「在前無例子可遵循、也沒有經驗可尋求協助的情況下，我們不斷突破自己、超越自己而興建而成，這的確令人非常非常感動。」賴清德指出，淡江大橋具備多項世界紀錄，不僅由建築大師扎哈哈蒂（Zaha Hadid）操刀，更融合了淡水夕照，「未來不管是在陸地、河口或天上來看，它不單單只是建築，它是一個藝術品；它也是全世界第一座「單塔不對稱斜張橋」，長度達920公尺，量體更是全球最大；交通戰略上，連接台61線，解決淡水、八里交通，並減輕關渡大橋30%負荷。展望未來，賴清德宣布行政院將積極連通台61線（西濱快速道路）目前缺失的段落，包括新竹香山段與台南跨曾文溪大橋，他表示：「當這些部分完成後，這座大橋的功能不僅是地方或區域，而是全台灣。台61線會因為淡江大橋，成為台灣的第三座縱貫高速公路。」賴清德最後表示，「這座橋是台灣的驕傲，是我們在國際上的另一張名片。我們團結合作，淡江大橋可成；我們團結合作，台灣未來也一定勢必可以更好。」