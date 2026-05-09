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國民黨新北市長參選人李四川日前致詞時，表示對手民進黨立委蘇巧慧是「一代傳一代」比較好命，自己工程出身比較歹命，遭綠營反酸罵到「政四代」台北市長蔣萬安，如今新北市議員翁震州也開酸，「對呀，他們家族在小琉球都做工程。做砂石工程、做環保工程。「比起李四川兄弟倆，小琉球的人比較歹命還是他們兄弟倆歹命？」李四川競選辦公室對此痛斥，李四川出身辛苦的討海家庭，蘇陣營假造家庭背景，用不實資訊羞辱從基層打拚的公務人員。李四川在確定代表國民黨參選後，胞弟李賜福隨即被爆出是「環保蟑螂」，涉及暴力威嚇小琉球垃圾清運業者，甚至被檢舉利用垃圾清運夾帶毒品運輸，遭檢調介入偵辦。李四川競選辦公室表示，翁震州身為蘇巧慧子弟兵，承繼蘇系「不抹黑就不會選舉」的負面手段，但卻是一再翻車。翁震州先前指涉李四川「做事的人」口號抄襲蘇貞昌，結果反而被抓包蘇貞昌才是兩度抄襲朱立倫：2018年蘇貞昌競選主軸「會做事的人」抄襲2014年朱立倫的「doer做事的人」；蘇另個競選主軸「新新北，新希望」也抄襲朱立倫的「新新台北，新首都」。蘇陣營抹黑李四川不成，反而鬧了大笑話。李四川競選辦公室表示，李四川的父親與許多辛苦的漁民一樣，看天吃飯、討海維生，冒著生命危險才養活一家人，翁震州卻造假稱李四川家族都是在做砂石工程。2018年侯友宜市長第一次選舉，就遭遇蘇貞昌團隊鋪天蓋地抹黑，如今蘇巧慧陣營又故技重施抹黑李四川，請問蘇巧慧，為什麼要放任子弟兵以不實資訊進行負面選戰？還是這就是蘇陣營一代傳一代的選舉抹黑手段？