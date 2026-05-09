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記憶體控制晶片廠慧榮總經理苟嘉章今（9）日表示，今年AI投資重心正從訓練轉向推論，將持續推升儲存需求，預期NAND Flash供給吃緊情況可能一路延續到2028年，下半年價格仍有上漲空間。苟嘉章指出，目前DRAM與NAND Flash都處於缺貨狀態，且記憶體廠要擴產並不容易，設備交期約需1年至1年半，從投資到實際產品產出，估計至少要2年，供需緊張可能延續到2028年，因此今年下半年記憶體價格應會持續走揚。中國長江存儲雖面臨高堆疊設備受限問題，但透過國產設備與其他機台搭配，已取得不錯進展。長江存儲未來是否能在2030年成為全球NAND Flash龍頭，仍值得持續觀察。苟嘉章也提醒，部分手機與電腦品牌廠已難以承受記憶體價格高昂成本。目前北美雲端服務供應商明年資本支出可能進一步增加至9000億美元。苟嘉章表示，CSP大規模投資不可能無限延續，一旦投資放緩，記憶體需求也可能快速降溫，因此供應商仍需提前為產能尋找更多出海口。