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國民黨主席鄭麗文今（9）晚出席「雲林人之夜暨萬人孝親洗腳」活動，致詞時開玩笑說，很多人好奇她為什麼長這麼高，她身高178公分，「我的DNA是因為雲林的關係，DNA很強」；大讚雲林縣過去被視為最窮、最苦的地方，但她相信很快就會繞道超車。鄭麗文來自雲林縣口湖鄉，致詞時說自己是「海口的孩子」，雲林過去被認為是最窮、最困苦的地方，環境艱難、一窮二白，「但是沒有擋住咱雲林子弟的志氣、骨氣。」她強調，雲林人的底氣，來自雲林的精神；正因為經歷困苦，雲林人更懂得飲水思源，更懂得珍惜家庭、土地與親情。鄭麗文也說，縣長張麗善邀請她來「走秀」，因此她特別穿上廣東禮服公司為她量身定做的中山裝。她介紹，衣服前面五顆扣子代表五權憲法，袖口三顆扣子代表三民主義。鄭主席表示，國父孫中山先生博愛、天下為公的精神，為全世界所敬仰。她並以孫中山先生堅持理想、越挫越勇的精神，呼應雲林人在艱苦環境中奮鬥不懈的特質。談到「萬人孝親洗腳」活動，鄭麗文表示，中華傳統文化弘揚孝道總會總會長張朝國二十年來從未中斷推動孝道，在現代忙碌的生活中，不斷提醒大家不要忘記父母、不要忘記飲水思源。她說，孝道是中華文化最重要的價值核心，今天在雲林，透過萬人洗腳活動，再一次把孝親精神傳遞出去，格外有意義。鄭麗文也說，雲林過去常被認為是農業縣、貧窮縣，但她相信雲林很快就會「繞道超車」。雲林在張麗善帶領下，推動多項前瞻建設，包括雲林縣立田徑場、台大醫院雲林分院、軟硬體設施升級、中科產業發展、傳統產業升級，以及觀光資源全面開發，讓雲林展現出全新的發展格局。鄭麗文也笑說，很多人好奇她為什麼長這麼高，她身高178公分，「我的DNA是因為雲林的關係，DNA很強。」