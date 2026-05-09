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女星孫藝真昨（8）日出席第62屆百想藝術大賞，以一襲白色低胸禮服驚艷全場，今日她在社群親自公開紅毯背後的辛苦真相，坦言為了穿上禮服，這段時間進行超嚴格飲控與運動，忍不住向自己的身體求饒，同時許願希望現在的體態能一直維持下去。孫藝真昨晚以貼身平口白色禮服現身紅毯，展現纖細鎖骨與緊緻曲線，優雅氣場立刻成為典禮焦點，許多粉絲直呼「狀態根本不像真人」、「完全沒有生過小孩的感覺」、「最強紅毯女神。」不過，孫藝真事後在社群坦言，為了這次百想紅毯其實付出極大代價，她透露自己事前進行高強度運動與飲食控制，笑說：「真的辛苦了我的身體。」還幽默喊話：「拜託就維持現在這樣不行嗎⋯⋯。」除了紅毯美貌引發關注，孫藝真與老公玄彬的甜蜜互動更成為典禮亮點，玄彬憑藉《韓國製造》奪下百想視帝，走上舞台領獎時，坐在台下的孫藝真立刻拿起手機全程錄影、狂拍，完全像個追星小迷妹，而玄彬也在得獎感言中公開向妻兒告白：「想對我深愛的妻子藝真，還有我親愛的兒子說，我愛你們。」深情發言不僅閃瞎全場，也讓鏡頭前的孫藝真露出幸福笑容。