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六福村週五空無一人！他被冷清景象嚇到：真的沒落了

▲原PO周五造訪六福村，發現園區人潮稀少、設施老舊，甚至不少店家與遊樂設施未營運，讓他忍不住感嘆「六福村真的只能留在回憶裡」。（圖／取自六福村臉書）

六福村最強不是遊樂設施了！內行只衝動物園區：有一去的價值

▲六福村真正亮點其實是動物園區，民眾也能搭乘蒸氣火車穿越草食動物區，近距離觀察河馬、野牛與白犀牛生活樣貌。（圖／翻攝自六福村官網）