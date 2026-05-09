一名網友昨（8）日前往六福村，卻被園區冷清景象嚇到，直呼下午3點幾乎沒什麼遊客，許多餐廳沒營業、部分攤販甚至提早收攤，不少遊樂設施也未開放，讓他感嘆童年回憶中的六福村似乎已被時代淘汰。貼文曝光後掀起熱議，不少內行人表示，六福村最厲害的根本不是遊樂設施，真正亮點其實是動物園區，能近距離觀察白犀牛、孟加拉虎與非洲獅等動物，仍有其他樂園無法取代的魅力。
六福村週五空無一人！他被冷清景象嚇到：真的沒落了
一名網友昨日在Threads發文分享，自己周五前往六福村遊玩，沒想到下午3點左右，整個園區竟冷清到讓他嚇一跳，，整個園區幾乎空無一人，除了團體客之外，人少到不可置信，忍不住直呼「真的有嚇到⋯」
原PO表示，當天園區內大約九成餐廳都未營業，只剩少數路邊攤販與販賣機撐場，甚至有攤販下午2點半就開始收攤準備打烊。加上不少遊樂設施暫停開放、設備看起來老舊缺乏維護，「走了一圈真的不知道能玩什麼」。
原PO坦言，自己雖然快40歲，但仍記得小時候到六福村時，對園區充滿新鮮感與期待，如今多年過去，不只有些經典設施消失，園內設備也幾乎沒更新，和記憶中的模樣差異相當大，讓他忍不住感嘆，六福村似乎真的只剩回憶。
貼文曝光後，也引發大批網友共鳴，「台灣遊樂園就那幾家，過了2、30年設施永遠都那些」、「沒有蘇丹王大冒險的六福村沒有去的必要」、「聽說有漲價查了一下票價1400，去日本環球票價大概1900左右，但內容天差地遠」、「六福村如果只是人少還能說是淡季問題，但設備狀態跟維護細節，真的比較像是被時間放著自我消耗」。
不過，也有不少人替六福村緩頰，認為熱門時段其實還是很多人，尤其每年萬聖節活動期間總會湧進大量遊客，「萬聖節都還是爆滿啊」、「去年十月去人超多，氣氛也不錯」、「我們家幾乎每年萬聖節都會安排去一次」。
六福村最強不是遊樂設施了！內行只衝動物園區：有一去的價值
也有另一派網友認為，六福村真正值回票價的不是遊樂設施，而是規劃完善的動物園區，「我覺得六福村厲害的是動物園，獅子、老虎、白老虎、白犀牛等等，全亞洲最多最大的繁育白犀牛基地是六福村唷」、「我覺得六福村厲害的是動物園欸，第一次看到獅子數量比動物園多的遊樂場」、「動物園還不錯，很豐富，4月底才剛去而已」「六福村不要去玩樂園，去看動物園～還是有一去的價值」。
事實上，六福村是亞洲首座結合大型遊樂設施與生態動物園的主題樂園，園區擁有超過70種、上千隻動物，包含猴類園區、羊駝區、狐獴家族以及台灣黑熊等特色區域，其中白犀牛繁殖規模更是亞洲知名
園區內還能搭乘免費遊園巴士，近距離觀察斑馬、孟加拉虎、非洲獅等動物，營造宛如置身非洲草原的沉浸感。六福村近年也持續推廣野生動物教育，打造全球唯一以白犀牛為主題的「犀望巴士」，提供生態互動課程，讓遊客更了解保育觀念。
除了巴士導覽，民眾也能搭乘蒸氣火車穿越草食動物區，近距離觀察河馬、野牛與白犀牛生活樣貌；或跟隨專業導覽深入狐獴家族區域，甚至搭乘特殊籠車進入猛獸區，近距離觀看孟加拉虎、白老虎與非洲獅等大型猛獸活動，成為六福村至今仍吸引不少遊客專程朝聖的重要特色。
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一名網友昨日在Threads發文分享，自己周五前往六福村遊玩，沒想到下午3點左右，整個園區竟冷清到讓他嚇一跳，，整個園區幾乎空無一人，除了團體客之外，人少到不可置信，忍不住直呼「真的有嚇到⋯」
原PO表示，當天園區內大約九成餐廳都未營業，只剩少數路邊攤販與販賣機撐場，甚至有攤販下午2點半就開始收攤準備打烊。加上不少遊樂設施暫停開放、設備看起來老舊缺乏維護，「走了一圈真的不知道能玩什麼」。
貼文曝光後，也引發大批網友共鳴，「台灣遊樂園就那幾家，過了2、30年設施永遠都那些」、「沒有蘇丹王大冒險的六福村沒有去的必要」、「聽說有漲價查了一下票價1400，去日本環球票價大概1900左右，但內容天差地遠」、「六福村如果只是人少還能說是淡季問題，但設備狀態跟維護細節，真的比較像是被時間放著自我消耗」。
不過，也有不少人替六福村緩頰，認為熱門時段其實還是很多人，尤其每年萬聖節活動期間總會湧進大量遊客，「萬聖節都還是爆滿啊」、「去年十月去人超多，氣氛也不錯」、「我們家幾乎每年萬聖節都會安排去一次」。
六福村最強不是遊樂設施了！內行只衝動物園區：有一去的價值
也有另一派網友認為，六福村真正值回票價的不是遊樂設施，而是規劃完善的動物園區，「我覺得六福村厲害的是動物園，獅子、老虎、白老虎、白犀牛等等，全亞洲最多最大的繁育白犀牛基地是六福村唷」、「我覺得六福村厲害的是動物園欸，第一次看到獅子數量比動物園多的遊樂場」、「動物園還不錯，很豐富，4月底才剛去而已」「六福村不要去玩樂園，去看動物園～還是有一去的價值」。
事實上，六福村是亞洲首座結合大型遊樂設施與生態動物園的主題樂園，園區擁有超過70種、上千隻動物，包含猴類園區、羊駝區、狐獴家族以及台灣黑熊等特色區域，其中白犀牛繁殖規模更是亞洲知名
除了巴士導覽，民眾也能搭乘蒸氣火車穿越草食動物區，近距離觀察河馬、野牛與白犀牛生活樣貌；或跟隨專業導覽深入狐獴家族區域，甚至搭乘特殊籠車進入猛獸區，近距離觀看孟加拉虎、白老虎與非洲獅等大型猛獸活動，成為六福村至今仍吸引不少遊客專程朝聖的重要特色。