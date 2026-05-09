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▲法國足球傳奇席丹，也在愛迪達砸21億拍的世足形象廣告中亮相。（圖／翻攝自 adidas YT）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅是愛迪達的世足形象廣告片主角，展現演技與「多聲道」的語言長才。（圖／翻攝自 adidas YT）

▲梅西在愛迪達的世足形象廣告片中也有出現。（圖／翻攝自 adidas YT）

4年一度的世界盃足球賽將於台灣時間6月12日舉行，已有不少球迷在熱切期待。而愛迪達近日推出的世足形象影片，由當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅領軍組隊，貝克漢、梅西、席丹等不同世代與國家的足球名將陸續出場，光5分鐘的影片就砸下5000萬英鎊（約台幣21.35億）製作。球迷看到貝克漢頂著莫霍克龐克頭出現感動落淚，直呼這就是他們的青春回憶。本屆世界盃足球賽將由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，3個國家都會有賽事進行，在足球運動相當風靡的歐美，已有眾多球迷熱切期待。這次愛迪達的形象影片，強調「傳奇故事在街頭球場展開」，因而出現在街頭球場，傳奇名將席丹、貝克漢、皮耶羅與平凡青少年鬥球的畫面，還將他們還原到年輕20歲的樣貌，彷彿青春時期再次回來的球迷眼們，很難不想掉眼淚。除了特效製作的費用外，這支5分鐘短片從主角由提摩西夏勒梅擔綱，再找來西班牙足球金童亞馬爾、英格蘭足球新星貝林漢姆，與美國足球新生代代表崔妮蒂羅德曼和他一起主演，貝克漢、席丹、皮耶羅等助陣，影片後段還有阿根廷球王梅西與拉丁音樂巨星Bad Bunny加入，跨界巨星雲集，是砸大錢得到的黃金陣容。然而愛迪達不愧從1970年的世足賽開始長期成為官方用球指定贊助商，每一屆比賽用球都有獨特設計，配合推出的形象影片也總能吸引外界目光，這一回不僅當紅「甜茶」提摩西演出吸睛，貝克漢回復金髮、充滿膠原蛋白的年輕時代，也增添不少話題。爸爸是法國人的提摩西，提到法國球壇傳奇席丹，還秀了一句法語，展現多聲道的實力。對於甜茶來說，自從在《橫衝直闖》扮演充滿野心的乒乓球員，就讓他和運動比賽產生強大連結，自然成為愛迪達這隻形象影片的主角首選。倒是目前深陷家族撕裂風暴、長子布魯克林執意要跟家人切割的大衛貝克漢，即便和其他家人準備參與今年的世足賽活動，一想到和妻子長住美國的布魯克林，屆時仍不會和他們有任何互動，心情應該很難太愉悅。