我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王彩樺（右）透露自己重新調整鼻型，讓張秀卿（左）聽完毒舌補刀：「難怪妳現在有點像媽祖，看起來很慈悲。」（圖／高雄流行音樂中心提供）

《真愛秀・藍寶石大歌廳》演唱會今（9）日開唱，開場由黃西田、苗可麗、侯怡君領銜主持。王彩樺與張秀卿兩人在首日演出中上演「仙拚仙」戲碼，王彩樺更認了「鼻子重修」花了35萬，沒想到演到最後她突然上演綜藝式「跌倒橋段」，當場重摔讓張秀卿直呼：「糟糕！妳的鼻子又腫起來、歪掉了。」王彩樺先是在台上大方自嘲鼻子「是新的」，透露過去曾被豬哥亮建議去做「小針美容」，結果真的跑去調整，但因為時間久了變得不太自然，「有點壞掉了！」王彩樺笑說最近認識新的廠商，對方特別幫她重新調整鼻型，因此現在還有點腫，還強調是「最新技術」。一旁的張秀卿聽完立刻神補刀，笑虧：「難怪妳現在有點像媽祖，看起來很慈悲。」一句話讓全場笑翻。兩人不僅一搭一唱，還加碼重現王彩樺先前在網路爆紅的歌中劇〈小姐扶欄杆〉，誇張逗趣的肢體演出。沒想到演到最後王彩樺突然上演綜藝式「跌倒橋段」、當場重摔，張秀卿見狀立刻大喊：「糟糕！妳的鼻子又歪掉了！」她則崩潰接哏：「天啊！我的鼻子35萬。」超浮誇反應惹得全場大笑。