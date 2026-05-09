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▲愛爾麗醫美診所涉偷拍，北市府衛生局、警察局及臺北市消保官日前聯合稽查愛爾麗診所台北松江南京店 。（圖／北市法務局提供）

消基會：信託基金不等於保障 條件不透明是最大問題

信託不能取代企業責任

消費者退費時 別輕易簽下放棄權利條款

合約、收據、付款紀錄都要留 後續維權靠蒐證

▲愛爾麗集團總裁常如山日前遭檢方依違《兒少性剝削法》等罪嫌，遭裁定聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

愛爾麗針孔偷拍事件持續延燒，愛爾麗今（9）日宣布將於下週一（5月11日）正式提撥1億元，成立會員保障信託基金，由專業律師與會計師共同監督管理。不過，消基會秘書長陳雅萍接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時提醒，企業成立信託基金不必然等於消費者權益就能獲得實質保障，關鍵仍在於申請資格、領取門檻與發放流程是否公開透明，否則恐怕只是「看得到、吃不到」。愛爾麗集團聲明指出，集團將於下週一正式提撥1億元成立會員保障信託基金，並由專業律師與會計師共同監督管理、定期對外說明進度。後續信託金額也將視實際情況適時調升，待信託程序完成後，會第一時間公告，以確保會員權益獲得完整保障，消弭消費者對後續處理程序的疑慮。愛爾麗也強調，未來將全面進行內部檢討與制度優化，以更透明、更嚴謹、更負責的態度持續改善。不過，針對愛爾麗宣布成立1億元會員保障信託基金，消基會秘書長陳雅萍指出，企業設立信託基金是否能真正保障消費者，不能只看金額多寡，更要看信託條件是否明確、流程是否透明，以及消費者實際上能不能領得到。陳雅萍表示，目前外界仍看不出消費者未來如何申請信託基金，也不清楚誰符合資格、需經過哪些審核程序、是否會附帶限制條款。若信託條件仍由企業資方主導，消費者可能面臨「看得到、吃不到」的情況。她也提醒，消費爭議中常見企業在退費時要求消費者簽署不平等約定，例如放棄後續法律權利、不得再主張求償等，若信託基金也設有類似門檻或苛刻條款，恐怕難以真正回饋到消費者端。陳雅萍強調，若企業對消費者仍有未履行的課程、療程或服務，應先依契約內容直接辦理退費，而不是把消費者原本應得的退費或權益包進信託基金，就宣稱已提供保障。她認為，信託基金若要具有實質意義，應該是退費之外的額外保障，而不是取代退費責任。若企業沒有清楚說明適用對象、申請方式、審核標準、發放流程與監督機制，對於已購買課程或服務的會員，陳雅萍建議，現階段可先針對尚未履行的服務項目提出退費要求；若後續涉及損害賠償、隱私權、肖像權等問題，則需待檢警調查釐清責任後，再進一步主張。她提醒，企業不應在辦理退費時，要求消費者一併拋棄所有法律權利。消費者若遇到類似條款，應審慎確認內容，不要因急著退款就簽下對自己不利的文件，仍應保留後續求償與權利主張空間。陳雅萍也提醒，消費者現階段最重要的是保全證據，包括交易憑證、合約、課程或療程安排、付款紀錄、客服回覆、訊息往來等資料。若後續涉及服務過程中的權益侵害，也可能需要先證明消費關係與實際受損情形。她表示，若消費者無法取得影像資料，也應先保留其他書面證據、物證與可能證人資料，以利未來向企業、主管機關或司法單位主張權益。