美國總統川普14、15日將訪問北京，美國政府8日以協助伊朗為由，對多家中國企業實施新的制裁。
據CNN、CNBC報導，美國國務院8日制裁4間企業，其中3間位於中國，這些公司被指控提供衛星影像，協助伊朗襲擊駐中東美軍。美國財政部同日也將10名個人和公司列入制裁名單，其中包括幾家總部位於中國的公司，稱這些企業幫助伊朗獲得製造彈道飛彈和無人機所需的武器和材料。
國務卿盧比歐8日發布聲明表示，川普政府共對11個實體和3名個人實施制裁，這些實體和個人分別位於伊朗、中國、白俄羅斯和阿拉伯聯合大公國，他們參與了伊朗獲取或使用武器及相關物資的活動。
盧比歐表示，「今天的行動中包括幾個位於中國的實體，這些實體提供衛星圖像，以幫助伊朗對駐中東的美軍發動軍事打擊，此外，我們還將對那些協助伊朗軍方獲取武器以及可用於伊朗彈道導彈和無人機（UAV）項目的原材料的實體和個人進行制裁。」
盧比歐強調，「今天的行動旨在追究中國實體對其支持伊朗行為的責任，美國將採取一切必要措施，打擊向伊朗軍事和國防工業基地提供援助的第三國實體和個人。」
美國最近對幾家中國煉油廠實施制裁，因為這些煉油廠購買了伊朗原油，此舉引發了中國的反擊。
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國務卿盧比歐8日發布聲明表示，川普政府共對11個實體和3名個人實施制裁，這些實體和個人分別位於伊朗、中國、白俄羅斯和阿拉伯聯合大公國，他們參與了伊朗獲取或使用武器及相關物資的活動。
盧比歐表示，「今天的行動中包括幾個位於中國的實體，這些實體提供衛星圖像，以幫助伊朗對駐中東的美軍發動軍事打擊，此外，我們還將對那些協助伊朗軍方獲取武器以及可用於伊朗彈道導彈和無人機（UAV）項目的原材料的實體和個人進行制裁。」
盧比歐強調，「今天的行動旨在追究中國實體對其支持伊朗行為的責任，美國將採取一切必要措施，打擊向伊朗軍事和國防工業基地提供援助的第三國實體和個人。」
美國最近對幾家中國煉油廠實施制裁，因為這些煉油廠購買了伊朗原油，此舉引發了中國的反擊。
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