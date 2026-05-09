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《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請矽谷國防新勢力Shield AI創辦人曾國光（Brandon Tseng）進行深度對談，從無人機戰場、台灣地理條件到軍購交付能力，談台灣如何在中國威脅下強化不對稱防衛。曾國光表示，台灣其實沒有太多弱點，他認為台灣非常強，而且正在變得更強。不過，鄰近的中國強權，工業生產能力絕不能低估，這也是台灣面對的最大壓力。從自身海豹部隊背景分析，曾國光指出，台灣具有非常特殊的地形優勢。在戰爭中，地形非常重要，而台灣是地球上最難攻下的目標之一。他形容，若站在攻擊方角度思考台灣，台灣四面環海，必須面對海象與天候變化，加上島內有山地、叢林與都市地形，對任何試圖入侵的部隊來說，都會形成極大挑戰。Shield AI支援烏克蘭，因此曾國光去過基輔多次他說很難理解俄羅斯為何想拿下基輔，因為從都市地形來說「是徹底的地獄」，而俄羅斯在基輔被擊退。回頭看台灣，會發現到處都有大型建築，撇開政府與軍方正在推動的防衛建設不談，台灣本身就已是一座「天然要塞」。曾國光表示，他同意台灣應該讓自己變得盡可能難以攻擊，並重創試圖穿越台灣海峽採取軍事行動的一方，無人水面載具、無人水下載具與單向攻擊無人機，都可成為台灣周邊防衛與封鎖監視的重要工具，要把台灣變成豪豬。許多人認為台灣可能會被封鎖，曾國光指出，因此首先需要情報、監視、偵察與目標指示能力，因為作戰不只是發射飛彈或單向攻擊無人機，更要能建立目標包、確認打擊結果，並根據戰場變化快速調整下一步行動。他提到，Shield AI的V-BAT就是偵察與目標指示無人機，可與單向攻擊無人機搭配，提供終端導引與戰損評估。而台灣長期面臨的軍購延遲與交付積壓，曾國光表示，若台灣現在向Shield AI採購，在現有規劃下，最快可在9月前交付無人機，約5個月後就能交付；若有更急迫需求，也可視情況調整其他客戶排序，加速至3到4個月內完成。想知道更多美中台三方關係的精彩內容？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。