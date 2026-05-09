我是廣告 請繼續往下閱讀

橫跨淡水河口的淡江大橋，是近年台灣最受矚目的重大公共建設之一，被視為台灣新的國際門戶地標，將在5月12日上午11時30分正式通車，通車前壓軸活動「感恩・美好之夜」今（9）日晚間登場，總統賴清德、行政院長卓榮泰到場出席，與工程團隊、地方民眾及各界貴賓一同見證這座新地標啟用前的重要時刻。淡江大橋不只是交通工程，也融合建築美學、河口景觀與城市意象，主橋採單塔不對稱斜張橋設計，主橋段長920公尺，創下世界最長跨距單塔不對稱斜張橋紀錄。淡江大橋由Zaha Hadid建築師事務所設計，主塔靈感結合淡水河、淡水夕照與雲門舞集舞者姿態，透過單塔配置減少對淡水河口景觀與夕陽視廊的影響，讓橋梁與觀音山、淡水夕照相互呼應。淡江大橋也曾獲美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」之一，展現台灣公共工程在交通功能之外，也具備國際辨識度與美學價值。賴清德致詞時表示，淡江大橋有兩項「世界第一」。第一，是由有「曲線女王」之稱的Zaha Hadid建築師事務所設計，從陸地、河口甚至空中俯瞰，都能感受到橋梁的美感與藝術性；第二，淡江大橋是全世界最長、量體最大的單塔不對稱斜張橋，工程難度可想而知。賴清德也提到，淡江大橋能完成令人感動，因為這項工程沒有前例可循，也缺乏可直接借鏡的經驗，但工程團隊持續突破限制、克服挑戰，最終讓大橋順利完工。淡江大橋通車後，將改善淡水與八里往來交通，預估可降低關渡大橋約30%車流量、台2線竹圍段約17%車流量。未來不論淡水、八里前往台北港、桃園機場或大台北都會區，都將更加便利。淡江大橋串聯台61線，行政院正積極補齊台61線尚未連通路段，包括新竹香山段及台南跨曾文溪路段。未來相關工程完成後，淡江大橋的交通功能將不只限於地方與區域，也將擴大到全台路網，讓台61線成為台灣第三條縱貫高速公路。晚會以「向建設淡江大橋的工程英雄致敬」為主軸，由淡水騎警隊引領工程英雄進場，並播放幕後英雄紀錄片，呈現多年來工程推進過程。活動也邀請以淡水為總部的雲門舞集，為淡江大橋創作全新作品《光鏈》，在晚會中全球首演，以舞蹈回應橋梁結構、力學與光影之美。公路局此次也規劃民眾觀禮區，在淡江大橋主橋、淡水端與八里端設置大螢幕，讓民眾同步欣賞典禮內容。根據主辦單位統計，晚間活動吸引約5萬人次參與。