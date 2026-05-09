韓國人氣男團EXO時隔6年今（9）晚回到台北小巨蛋開唱，然而原定的粉絲應援排字活動，卻突然在當天宣布取消，讓許多粉絲感到可惜。演唱會途中，燦烈提到了自己至今還是對2016年粉絲給的「萬人拉拉熊生日蛋糕」記憶猶新，當時他還在社群發文：「我至死都會記得。」

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EXO排字應援被取消！燦烈還記得10年前拉拉熊蛋糕

2016年11月，EXO帶著第三次世界巡迴《EXO PLANET #3 - The EXO’rDIUM》來到台北小巨蛋開唱，其中11月27日場次剛好碰上燦烈25歲生日，當天演唱會尾聲，全場粉絲突然舉起應援板，拼出超巨大「拉拉熊蛋糕」圖案，還搭配蠟燭造型，場面超級壯觀。

燦烈看到後當場愣住，感動到久久說不出話，他事後向粉絲深情表示：「這個生日禮物是一輩子都不會忘記的，我死前也一定會想起來。」甚至笑說，雖然沒能在韓國辦生日派對有點可惜，但在台灣收到這樣的驚喜，「比跟爸媽一起過生日更有意義。」而這段「拉拉熊生日應援」，至今仍被粉絲視為台灣追星應援史上的名場面。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...