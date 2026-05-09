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北捷紅線「新捷運站」來了！5/11試運轉 尖峰班距微調

▲北捷信義線東延段將於11日起展開試運轉，淡水信義線列車起點正式從象山站延伸至「廣慈／奉天宮站」，但新站暫時不開放上下車，所有乘客仍須在象山站下車。。（圖／台北市政府捷運工程局提供）

北捷「廣慈／奉天宮站」施工近10年！終於要通車：史上最難工程

▲全長約1.4公里的「信義線東延段」，其實早在2016年動工，由於地質複雜、開挖深度驚人，被北捷形容是「史上最難工程」。（圖／台北市政府捷運工程局提供）

▲北捷旅客可利用「台北捷運Go」APP中的「列車動態資訊」功能，即時查詢列車到站時間。（圖／北捷提供）

搭紅線通勤的民眾注意了！北捷信義線東延段將於11日起展開試運轉，淡水信義線列車起點正式從象山站延伸至「廣慈／奉天宮站」，但新站暫時不開放上下車，所有乘客仍須在象山站下車。北捷也提醒，受到調度影響，平日尖峰班距也將微調1至2分鐘，建議民眾提早出門、預留候車時間。而這條全長僅約1.4公里的延伸線，曾被北捷形容是「史上最難工程」，終於要在近10年後迎來通車時刻。台北捷運淡水信義線（紅線）即將迎來重大調整。北捷宣布，配合信義線東延段通車前置作業，自5月11日起正式展開列車試運轉，原本以象山站為端點的淡水信義線，未來將改由「廣慈／奉天宮站」作為發車起點。不過由於新站目前尚未正式對外開放，旅客仍維持於象山站上下車，到站後需配合車站人員引導下車，後續列車將以空車方式續行至廣慈／奉天宮站進行調度與發車。另外，受到試運轉影響，淡水信義線平日尖峰時段的部分列車班距，也將微幅調整約1至2分鐘。雖然整體差距不大，但北捷仍提醒通勤族，下週起最好提早5至10分鐘出門，預留更多候車與轉乘時間，避免影響原本行程安排。所謂「信義線東延段」，是從現行捷運信義線象山站尾軌東端，以高運量地下化方式繼續向東延伸，路線沿信義路六段至福德街廣慈博愛園區前增設終點站，並自車站東側起，以潛盾隧道沿福德街、中坡南路一路延伸至玉成公園，全長約1.4公里，共規劃1座地下車站及供營運調度使用的尾軌設施。不少經常搭乘淡水信義線的民眾其實早就發現，象山站的站號為「R02」，而「R01」的真實身分正是這次即將登場的「廣慈／奉天宮站」。雖然信義線東延段全長僅約1.4公里，但工程其實早在2016年10月17日便已開工，施工至今將近10年。北捷過去曾坦言，這條路線雖然不長，但因開挖規模極大，施工期間還必須面對複雜地質條件，因此堪稱「北捷史上最難工程」，因此才會執行近10年才開始通車。北捷強調，信義線東延段試運轉屬正式通車前的重要測試階段，期間若造成旅客不便，盼民眾多加體諒，並配合站務人員引導，以維持整體列車調度與行車安全。建議民眾可透過台北捷運官網、各站公告的「淡水信義線時刻表」，掌握最新班次資訊；另外也推薦利用「台北捷運Go」APP中的「列車動態資訊」功能，即時查詢列車到站時間，方便規劃通勤動線。