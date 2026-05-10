電影《麥可·傑克森》4月22日上映後獲得廣大迴響，網路上也開始瘋傳許多和麥可傑克森相關的訪問片段，其中《歌舞青春》男主角柴克艾弗隆也是麥可傑克森的粉絲，在2017年時他曾登上BBC的節目，聊到有次因緣際會下竟和麥可傑克森通到電話，雖然一開始很荒謬，但最後兩人竟哭成一團，許多粉絲羨慕喊，「根本是追星天花板！」

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柴克艾弗隆和麥可傑克森講電話　2人竟抱團痛哭

柴克艾弗隆2017年時曾在節目上分享，有次到巴黎宣傳《歌舞青春》，導演接起一通電話後用眼神示意他過去接聽，他一拿起話筒，對面傳出麥可傑克森的聲音，柴克艾弗隆嚇到不知道該說什麼，只是一直說自己是他的粉絲，結果麥可傑克森客氣說了一句，「真的太好了，那你可以把電話還給導演了嗎？」把所有人逗笑。

結果過沒一會兒，導演的電話又響了，又叫柴克艾弗隆去接，又是麥可傑克森打來的，這回不一樣了，麥可傑克森問，「你是《歌舞青春》的柴克嗎？我很喜歡你的表演，我是你的粉絲。」

此時柴克艾弗隆完全失去理智，他還激動到撞到牆壁，坐在地上哭出來，這時候他才向麥可傑克森吐露自己有多喜歡他，甚至會走向表演，也是因為他的關係，麥可聽完他的話，竟然也在電話那頭哭了，最後麥可對柴克艾弗隆說，「很棒不是嗎，夢想真的會成真。」再度讓柴克艾弗隆潰堤，分享完這段故事，柴克艾佛隆親吻手指比著天上，「謝謝祢，麥可。」感動現場觀眾。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...