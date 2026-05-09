美國總統川普（Donald Trump）下週即將訪問中國，與中國國家主席習近平展開會晤，預計將帶一眾企業高層代表團隨行。美媒披露，美伊戰爭預計成為川習會核心議題，經貿議題將受擠壓，代表團成員人數也會比其他國家訪中及川普訪問中東時，更為縮減。
訪中商務代表團恐縮水 對比鮮明
CNBC報導，一名掌握安排細節的美國高層透露，美國政府拒絕了中方提出的安排中方高層與美國執行長進行特定產業會議的邀請，原因是擔心這會讓美國企業顯得與北京過於親近。但原本預計有24名企業高層組成的商業代表團名單，人數可能會減半。
消息人士透露，波音（Boeing）執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）將隨川普出訪，這家美國飛機巨頭希望能敲定近十年來首份來自中國的大型訂單。花旗銀行執行長范潔恩（Jane Fraser）週五也證實將參與此次行程，強調中國市場對花旗非常重要。
習近平今年已接待了包括英國、韓國在內的十多位國家領袖，這些領袖通常帶著龐大的商貿代表團。
若川普此次訪問中國的隨行代表團規模縮小，將與川普去年5月訪問沙烏地阿拉伯形成鮮明對比，當時有超過30名執行長隨行。川普在2017年首個任期訪中時，也有近30名執行長隨行，並簽署了37項總值超過2,500億美元的重大協議。
川習會本身有意義 結束美伊戰爭也是成果
中國美國商會（AmCham China）總裁何邁可（Michael Hart）表示，即便代表團縮小，川普與習近平同框的畫面仍能向中國國內傳遞出一個信號：與美國企業接觸再次變得可以被接受。
然而，如果峰會能解決重大的地緣政治懸念，企業界或許不會反對經貿焦點被削弱。中國社會科學院國際政治研究室主任趙海表示，結束美伊戰爭對全球商業將是「巨大的寬慰」，這將被視為川習會的一大成功。
川習會聚焦美伊戰爭 經貿議題被壓縮
中美部分經貿議題的緊迫性也正在下降，兩國在制裁與科技對抗上正轉趨保守，轉而尋求在 AI 安全威脅等領域的合作。戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（Scott Kennedy）預計，川普仍能拿下中國採購大豆與波音飛機的訂單，並可能討論成立處理雙邊問題的「投資委員會」。
甘思德分析，川習會很可能會鞏固中國在過去一年中取得的優勢。北京的焦點預計將集中在關稅、台灣地位以及美國對中國獲取先進技術的限制上。
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CNBC報導，一名掌握安排細節的美國高層透露，美國政府拒絕了中方提出的安排中方高層與美國執行長進行特定產業會議的邀請，原因是擔心這會讓美國企業顯得與北京過於親近。但原本預計有24名企業高層組成的商業代表團名單，人數可能會減半。
消息人士透露，波音（Boeing）執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）將隨川普出訪，這家美國飛機巨頭希望能敲定近十年來首份來自中國的大型訂單。花旗銀行執行長范潔恩（Jane Fraser）週五也證實將參與此次行程，強調中國市場對花旗非常重要。
習近平今年已接待了包括英國、韓國在內的十多位國家領袖，這些領袖通常帶著龐大的商貿代表團。
若川普此次訪問中國的隨行代表團規模縮小，將與川普去年5月訪問沙烏地阿拉伯形成鮮明對比，當時有超過30名執行長隨行。川普在2017年首個任期訪中時，也有近30名執行長隨行，並簽署了37項總值超過2,500億美元的重大協議。
川習會本身有意義 結束美伊戰爭也是成果
中國美國商會（AmCham China）總裁何邁可（Michael Hart）表示，即便代表團縮小，川普與習近平同框的畫面仍能向中國國內傳遞出一個信號：與美國企業接觸再次變得可以被接受。
然而，如果峰會能解決重大的地緣政治懸念，企業界或許不會反對經貿焦點被削弱。中國社會科學院國際政治研究室主任趙海表示，結束美伊戰爭對全球商業將是「巨大的寬慰」，這將被視為川習會的一大成功。
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中美部分經貿議題的緊迫性也正在下降，兩國在制裁與科技對抗上正轉趨保守，轉而尋求在 AI 安全威脅等領域的合作。戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（Scott Kennedy）預計，川普仍能拿下中國採購大豆與波音飛機的訂單，並可能討論成立處理雙邊問題的「投資委員會」。
甘思德分析，川習會很可能會鞏固中國在過去一年中取得的優勢。北京的焦點預計將集中在關稅、台灣地位以及美國對中國獲取先進技術的限制上。
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