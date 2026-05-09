日本星達拓人氣男團「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介今（9）日迎來33歲生日，沒想到他卻反送給粉絲超大禮物，他宣布將展開個人生涯首次亞洲巡迴演唱會《Ryosuke Yamada ASIA TOUR 2026 Red.Y》，其中第一站就選在台灣，預計9月5日、6日於台北流行音樂中心連唱兩天，消息一出讓粉絲暴動。

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山田涼介生日宣布巡演！9月台北開唱

山田涼介今日在直播時跟粉絲一起慶生，除了感性謝謝大家一路支持，也公開亞洲巡演計畫，他坦言能夠一直作為偶像活動，全都是因為粉絲的陪伴與愛：「真的非常感謝大家。」

此次《Ryosuke Yamada ASIA TOUR 2026 Red.Y》不僅是他出道以來首度以個人身分展開亞洲巡演，台北更成為海外巡演中唯一安排兩場演出的城市，將於9月5日、6日於台北流行音樂中心連唱兩天，除了台北場之外，他也預計9月13日前往首爾、9月26日到曼谷開唱。

▲山田涼介宣布9月台北連唱兩天。（翻攝自山田涼介IG@ryosuke_yamada059）
▲山田涼介宣布9月台北連唱兩天。（翻攝自山田涼介IG@ryosuke_yamada059）
事實上，山田涼介近年個人活動成績相當亮眼，他推出的演唱會影像作品《山田涼介2025巡迴演唱會RED》，發行首週就橫掃Oricon公信榜DVD、藍光BD以及音樂DVD．BD週榜冠軍，成功締造「三冠王」紀錄，再次證明超高人氣與帶貨實力。

此外，他也預計於5月推出第二張個人專輯《Are You Red.Y?》，並在6月展開日本巨蛋巡演，演藝事業持續攀上高峰，演唱會內容除了收錄個人專輯《RED》的歌曲，也將帶來〈Oh! my darling〉、〈Mystery Virgin〉等歷年人氣單曲，以及Hey! Say! JUMP的代表作品。

談到面對新挑戰的心情，山田涼介分享，自己其實每次迎接新工作時都會感到不安與緊張，但他不會刻意排斥這些情緒，「反而應該珍惜只有當下才能感受到的心情」，認為這些經歷都會成為成長的一部分。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...