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日系超市LOPIA登台後話題不斷，台灣總經理水元仁志也因親自經營Threads、用中文和網友互動，迅速累積人氣。不過，他9日突然發文宣布，決定於7月31日關閉社群帳號，原因是近來負面留言與攻擊言論增加，已讓他感到身心俱疲。水元仁志表示，Threads帳號原本只是私人用途，發文也多以日文為主，直到去年11月開始，他嘗試用中文分享LOPIA，結果追蹤人數意外從千人上升到約5.9萬人。不過4月起，負面留言與攻擊性發言明顯變多，水元仁志表示，這兩個月對他而言已經只剩下痛苦。他擔心若持續經營帳號，相關言論可能進一步波及公司員工與合作夥伴，因此決定讓社群帳號告一段落。當向太太說出準備關閉帳號時，太太支持他，並表示早該辭掉，讓宣傳交給員工去做，回歸普通生活，而他聽到的瞬間哭了出來。他表示，不立即關掉帳號的原因，是因為還有許多對LOPIA的堅持、販售方式的執著，以及客戶的心意都尚未傳達，並且也希望可以稍微回到去年11月至今年3月開心交流的感覺。他強調，自己仍會繼續擔任LOPIA台灣總經理，未來也會持續把真正日本飲食文化介紹給台灣消費者，並表示台灣是第二個故鄉。