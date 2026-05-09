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電影《大賣空》原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）再度對AI行情示警。他8日在Substack發文指出，市場對人工智慧的追捧，已開始讓他聯想到2000年網路泡沫破裂前的最後階段，股市似乎不再理性反映就業、消費信心等基本面訊號。貝瑞點名費城半導體指數近期走勢，並將其與2000年3月科技股崩跌前的情況相比。在AI晶片與半導體題材帶動下，費半指數今年以來已大漲65%。而美國消費者信心指數跌至新低，卻被市場忽視，貝瑞認為，這正反映市場情緒已高度集中在AI題材上，其他經濟數據幾乎被忽略，「沒人在談其他事情」。他認為，股市上漲已不是因為就業數據或消費者情緒改善，而是因為投資人相信那AI能持續推動行情，這讓他感覺很像1999年至2000年泡沫末期。不只是貝瑞對市場熱度感到不安。因成功預測1987年「黑色星期一」股災而聞名避險基金傳奇投資人瓊斯也表示，當前環境與1999年科技股見頂前約一年的氛圍相似。他預估，這波行情可能還會延續一到兩年，他還增持AI資產，但他也認為，這輪行情結束時，下跌幅度可能會很大。