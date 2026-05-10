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▲Elly（左）完美複製媽媽小S（右）的厭世臉，深得時尚界喜愛。（圖／Elly社群）

▲李麗珍的女兒許倚榕完美複製媽媽當年的神級美貌。（圖／NOWNEWS今日新聞社群中心）

▲王彩樺女兒庭庭的超高顏值，讓王彩樺一瞬間成為許多人的「岳母」。（圖／NOWNEWS今日新聞社群中心）

▲林書煒跟女兒蔡中泠站在一起，看起來就像姊妹。（圖／NOWNEWS今日新聞社群中心）

▲邱淑貞是當年最具代表的性感女神，而她的女兒沈月出道後因為神似媽媽的神顏，勾起不少劇迷、影迷的回憶。（圖／NOWNEWS今日新聞社群中心）

▲小S女兒完美複製媽媽的「厭世臉」，在時尚圈超級吃香。（圖／NOWNEWS今日新聞社群中心）

演藝圈星二代話題近年持續延燒，尤其當媽媽當年本身就是「神級顏值代表」時，母女同框往往更容易掀起討論，從港片女神邱淑貞、李麗珍，到台灣綜藝天后小S、王彩樺，不少星二代長大後都被發現幾乎「複製貼上」媽媽年輕時的模樣，甚至連氣質、眼神與神韻都像到不可思議。近日，多組母女對比照再度在網路瘋傳，不少網友驚呼根本像「穿越時空同框」，《NOWNEWS今日新聞》也整理演藝圈5對話題母女檔，看看哪些人真的把強大基因完整傳承下來。提到演藝圈最震撼的母女神顏對比，李麗珍與女兒許倚榕（Annise）幾乎是榜單常客。李麗珍當年憑藉《蜜桃成熟時》、《玉女心經》等作品紅遍亞洲，成為90年代最具代表性的「純欲系女神」，既有清純感又帶點性感氛圍，至今仍是不少影迷心中的經典。而女兒Annise長大後，無論五官輪廓、眼神還是嘴角神情，都被網友認為與媽媽年輕時幾乎一模一樣，尤其那種帶點無辜感的氣質更讓人聯想到李麗珍巔峰時期。不少網友直呼：「根本像AI換臉」、「這基因太誇張」，甚至有人認為Annise比媽媽更有韓系氛圍。有「台灣濱崎步」封號的王彩樺，近年因女兒黃于庭（庭庭）曝光度提高，再度成為話題焦點，庭庭擁有深邃五官與精緻臉蛋，過去就曾因外型神似韓星掀起討論，不少人第一次看到她時，甚至完全不相信她是王彩樺的女兒。不過隨著母女同框次數增加，越來越多人發現庭庭其實完美繼承媽媽的五官底子，尤其笑起來的神情與眼睛相當神似。王彩樺過去曾坦言自己年輕時其實也是校花等級，如今看到女兒受到稱讚，她也相當驕傲近年，庭庭開始經營社群後，更逐漸累積高人氣，被看好未來有機會正式進軍演藝圈。知性主播出身的林書煒，一直給人優雅、氣質型美女形象，而她的女兒蔡中泠近年曝光後，也因超高顏值迅速受到討論。不同於濃豔型美女路線，蔡中泠屬於偏清冷、高級感系長相，尤其側臉與神韻幾乎完全複製媽媽。許多網友看到母女合照時，都驚呼根本不像母女，更像年齡差距很小的姊妹，尤其蔡中泠自然帶有文藝氣質，加上修長比例與乾淨五官，在社群上相當吸睛，也被認為有種日系電影女主角氛圍。邱淑貞當年是香港影壇最具代表性的性感女神之一，《賭神2》、《赤裸羔羊》等作品讓她紅遍亞洲，而她的女兒沈月則被外界譽為「最美星二代」之一，尤其沈月出道後多次因為外型神似年輕版邱淑貞登上熱搜。無論是巴掌臉、大眼睛還是甜美笑容，沈月幾乎完整複製媽媽的招牌神韻，但相較於邱淑貞當年的性感路線，沈月更多了一種千金名媛氣質，近年她頻繁出席精品活動，也逐漸往時尚圈發展，被不少人看好未來有機會正式進軍娛樂圈。小S的大女兒Elly（許曦文）近年人氣飆升，尤其拍攝精品、雜誌後，討論度持續暴增。不同於小S年輕時的搞怪與綜藝感，Elly走的是冷淡、高級厭世臉風格，但仔細一看仍能發現母女五官極為神似。尤其Elly的眼神與臉部線條，被不少人認為完全遺傳到小S年輕時的模樣，只是氣質更偏韓系與精品感。小S過去也曾多次公開稱讚女兒很有時尚感，而Elly目前雖仍以學業為主，但已被不少品牌視為新生代時尚寵兒。