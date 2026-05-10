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▲談及這次巡演的最大挑戰，齊豫（如圖）坦言最深刻感受到的其實是「體力負荷」與大環境變化帶來的影響。（圖／滾石提供）

美聲歌后齊豫出道47年，9日晚間在台北流行音樂中心舉辦《風采依舊．在台北》，除了歌聲依舊讓人驚艷，68歲的她也被發現「變瘦」許多。對此齊豫透露自己長年維持身材的方法正是自律「飲控」，直言瘦身沒有捷徑，更笑說已經「減肥減了50年」，她分享其實減重真正的秘訣只有4個字「持之以恆」，齊豫幽默自嘲：「要不是我持之以恆減重50年，真不知道現在會胖成什麼樣子。」齊豫驚喜打造台北場專屬限定歌單，不僅全新演繹〈民歌手〉，適逢母親節她更應景獻上暖心傳唱金曲〈母親，我愛您〉，送給全天下的媽媽。齊豫透過超過30首經典作品串起自身近半世紀的歌壇生涯，在演唱會曲目上展現滿滿誠意。談及這次巡演的最大挑戰，齊豫坦言最深刻感受到的其實是「體力負荷」與大環境變化帶來的影響，她透露前陣子南京場及長沙場分別碰上鼻病毒肆虐又重感冒，讓她苦笑表示：「一直覺得自己是吃粗糧長大的上一代人，算相對勇健，這回也不得不對新世紀疫病另眼相看了。」而今年68歲的她，外型依舊保養得非常好，更被發現「變瘦」了！齊豫則透露自己長年維持身材的方法正是自律飲控，笑虧自己已經「減肥減了50年」。外人好奇究竟如何維持身材50年？對此齊豫直言瘦身沒有捷徑：「其實減重真正的秘訣只有四個字持之以恆，快70了，要不是我持之以恆減重50年，真不知道現在會胖成什麼樣子。」妙語如珠的發言讓全場笑翻。齊豫在圈內有著好人緣，這場音樂盛宴意外揪出一票大咖星友集體「朝聖」，包括潘越雲、黃韻玲、趙詠華、萬芳等重量級歌手皆抽空到場當起最強應援團。面對台下這群實力派唱將，齊豫打趣表示：「這次沒找特別嘉賓合唱，其實真正原因是因為我不想要換衣服！所以我那些『潛力嘉賓』們，今天就只能乖乖坐在 VIP 席聽我唱了。」