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母親節將至，不少韓劇迷心中的「韓劇媽媽」也再次成為話題。其中最具代表性的，絕對少不了有「國民媽媽」封號的金美京。她出道超過40年，從《繼承者們》、《她的私生活》到《氣象廳的人們》，幾乎承包半個韓劇圈的媽媽角色，至今演過超過70次母親，甚至連朴敏英都已經三度當過她的女兒。《NOWNEWS今日新聞》特別整理這位「最強韓劇媽媽」這些年來演過的經典角色，原來有這麼多觀眾熟悉的大明星們，都曾喊過她一聲「媽」！最讓觀眾印象深刻的組合之一，就是朴信惠與金美京在《繼承者們》中的母女搭檔。當年在《繼承者們》裡頭，她飾演不會說話、默默守護女兒的母親，自然又細膩的演技逼哭不少觀眾，也因為這部戲正式奠定「國民媽媽」地位。戲外朴信惠與她感情也非常好，甚至多年來仍以「媽媽」稱呼對方，可見兩人深厚情誼。而朴敏英更堪稱金美京的「御用女兒」。從《成均館緋聞》、《她的私生活》到《氣象廳的人們》，兩人已經三度飾演母女，每次互動都自然到像真實家人。《氣象廳的人們》中，她飾演天天催婚、愛碎念卻又超疼女兒的媽媽，再度引發觀眾共鳴，不少人笑說：「根本就是亞洲媽媽本人！」除了朴敏英、朴信惠之外，金美京還當過許多韓劇女神的媽媽。像是和金泰希合作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，失去女兒的演技賺人熱淚。和孔曉振、徐玄振分別在《沒關係，是愛情啊》、《又，吳海英》飾演母女，每部戲都能演出不同性格與情感層次。即使戲份不是主角，她依舊能用生活感十足的表演讓角色變得鮮活，也成為許多韓劇不可缺少的重要存在。無論是頂流女神還是新生代演員，幾乎都曾被金美京養大，也讓她穩坐韓劇圈最有代表性的媽媽專業戶之一。不過有趣的是，戲裡總是溫柔媽媽形象的金美京，私下其實反差超大。她熱愛重機、跳傘、潛水，還會打爵士鼓，個性豪爽又直率，和劇中的家庭主婦形象完全不同。