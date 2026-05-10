母親節天氣！今（10）日白天起東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，南部高溫上看36度，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北地區亦有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，好天氣持續到下周三，接著鋒面及華南雲雨區東移陸續影響，水氣增加，天氣又變回不穩定。

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今天天氣：白天起北東氣溫回升！迎風面仍有短暫或零星雨

5月10日今天的天氣，氣象署指出，清晨東北季風影響及水氣仍多，北部、東北部及東部天氣稍涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，白天起東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

白天起東北季風減弱，漸轉偏東風，北部、東北部及東部氣溫回升；預測高溫北部、東北部及東部為26至29度，中部及東南部約30、31度，南部可達33度以上，尤其南部內陸局部地區有36度左右的高溫。

▲母親節東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北地區亦有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲母親節東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北地區亦有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質
良好：宜蘭及花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏空品區

環境部提及，10日環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：雨區再縮小！大台北地區雨停了

下周一東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

高溫預測：北部、東半部及澎湖28~30度，中南部32~34度，金門27度，馬祖24度；低溫預測：中部以北及宜花22~23度，南部及臺東24度，澎湖23度，金門20度，馬祖18度。

▲今起至下周二起前各地回到暖熱天氣型態，下周三鋒面及華南雲雨區東移陸續影響，天氣再度轉涼。（圖／中央氣象署提供）
▲今起至下周二起前各地回到暖熱天氣型態，下周三鋒面及華南雲雨區東移陸續影響，天氣再度轉涼。（圖／中央氣象署提供）
一周天氣：周三起鋒面雨襲！水氣增加，天氣較不穩定

下周二鋒面影響，下周三至下周五華南雲雨區東移，環境水氣增加，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，中部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...