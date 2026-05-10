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▲蔡阿嘎把沉甸甸的現金包掛在二伯肩上，她笑得合不攏嘴。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

百萬網紅蔡阿嘎昨（9）日發文，分享自己送給老婆二伯的母親節禮物，只見他從一只LV紙袋中，拿出用新台幣千元鈔票捆成的「現金包」來安太座，直呼這是「全天下母親一定都會喜歡的包包」，讓二伯笑得合不攏嘴。而這一大疊鈔票的厚度目測要現金200萬元，蔡阿嘎的驚人大手筆讓粉絲直呼：「是想逼死多少男生」。蔡阿嘎昨日發文分享他今年送給二伯的母親節禮物，笑說：「各位辛苦的媽媽們喜歡嗎？傳給你的老公看！母親節快樂～」只見蔡阿嘎送的是特製「現金包」，他用千元鈔票捆成包體，再用鞋帶綁出背帶、蝴蝶結的造型，看起來超級有份量，目測用了20疊10萬元的千鈔，「現金包」總價值高達200萬元。影片曝光後，目前累積2.5萬人按讚，大家看了紛紛開玩笑留言：「我現在要想辦法不要讓老婆看到這個影片了」、「是想逼死多少男生」、「敲碗明年出後背包款」、「想詢問一下這款大約要價多少，我看看要先當掉哪些家產」、「這包用久了會變薄，嘎哥記得要補」、「錢沒有不見，只是變成媽媽の經典包」。蔡阿嘎與二伯在2016年12月31日舉辦跨年婚禮，結婚至今超過9年，二伯也生下2個寶貝兒子，成為二寶媽，因此蔡阿嘎每年都會特地準備禮物給老婆，感謝二伯的辛勞。去年蔡阿嘎準備的禮物是讓二伯在母親節當天盡情許願，會幫她完成所有願望，兩人因此飛到日本逛街，買了精品、球鞋等禮物，還吃了高檔壽司料理，二伯非常滿意。