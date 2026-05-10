我是廣告 請繼續往下閱讀

母親節好天氣！今鋒面逐漸遠離：午後仍需防降雨

▲母親節各地天氣回暖，下週二受到鋒面影響降溫。（圖／中央氣象署提供）

梅雨季第3波鋒面下周到！半個台灣再變天

▲下週二受鋒面影響天氣不穩，下週三雨勢變大，中部以北、東部與山區嚴防午後大雨。（圖／中央氣象署提供）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（10）日母親節鋒面逐漸遠離，各地天氣好轉回暖，南部高溫有機會達35度，但梅雨季第3波鋒面將於下週二南移，北部、東半部及中部地區轉雨。氣象專家吳德榮表示，今晨受鋒面尾端雲系影響，伴隨降水回波，桃園以北、宜花及中部山區仍有零星降雨，北海岸較明顯。今日各地區氣溫如下：北部19至28度、中部20至33度、南部21至35度、東部19至33度。最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面尾端雲系漸消散，白天起北海岸、東半部及午後山區仍有局部短暫降雨的機率，天氣漸好轉、氣溫回升。明（11）日各地轉晴時多雲，山區午後仍有局部短暫降雨的機率。最新模式模擬顯示，下週二、三（12、13日）梅雨季（5、6月）第3波鋒面在北部附近醞釀、並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。下週四（14）)鋒面漸北移至北部海面，但大氣很不穩定、中部以北有局部陣雨或雷雨的機率；下週五、六（15、16日）鋒面再南移，結構雖鬆散，但仍有強對流在臺灣附近發展的機率，應注意!下週日至下下週二（17至19日）鋒面遠離，天氣好轉、午後山區仍有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第5號輕颱「哈格比」在菲律賓東方海面，持續偏西北西進行，明（11日）將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消失的趨勢，對臺無威脅。