由於最新公布的非農就業數據優於預期，加上市場仍憧憬美伊停戰，美股主要週五（8日）全面收紅。不過強勁反彈的美股下週將迎來多項考驗，市場焦點將集中在通膨與消費支出數據、伊朗戰爭的進展，以及美中兩國領導人備受矚目的高層會晤。
根據路透社報導，美股近期表現勢如破竹，標普500指數已較3月下旬創下的年度低點上漲超過 16%。四年多來最強勁的美國季度財報季提振了市場情緒，同時投資者對伊朗戰爭可能引發最壞經濟後果的擔憂有所減輕，在擔心錯過漲幅（FOMO）的心理驅使下紛紛入場。
英仕曼集團（Man Group）首席市場策略師克里斯胡珀（Kristina Hooper）表示：「我們看到了這種巨大的反彈，因為市場正竭力將注意力僅集中在積極因素上。」
自2月底美以對伊朗發動空襲以來，中東衝突的結束仍是華爾街最為關注的問題。投資者尤其渴望看到全球石油供應的關鍵咽喉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。 受伊朗戰爭影響，能源價格飆升，美國原油價格今年以來漲幅已超過60%。
道富投資管理（State Street Investment Management）首席投資策略師阿隆（Michael Arone）表示：「美伊戰爭邁向解決的持續進展將是投資者最關心的課題。你需要開始看到荷姆茲海峽恢復船舶通行。」
這場戰爭預計也將成為美國總統川普（Donald Trump）下週晚些時候在北京會見中國國家主席習近平時的議題。投資者將密切關注兩國在稀土獲取、科技及其他議題上的任何進展。
輝煌財報季進入尾聲
截至週五，本輪漲勢已推動標普500指數在2026年上漲8%，延續了連續三年的兩位數漲幅的動能。科技股雲集的那斯達克綜合指數今年以來上漲近13%，兩大指數均創下歷史新高。
儘管第一季財報季已接近尾聲，但企業財報仍將是未來幾天股市的關鍵驅動力。下週公布財報的企業包括網路設備商思科（Cisco）和半導體設備商應用材料（Applied Materials）。重量級企業輝達（Nvidia）和沃爾瑪（Walmart）則將於本月晚些時候公布。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下IBES截至週五的數據，標普500指數成分股本季盈餘有望增長28.6%。隨著AI超大規模雲端服務商（hyperscalers）擴建數據中心和其他基礎設施以支持相關技術，企業在人工智慧領域的巨額支出正反映在多個行業的業績中。
阿隆表示，這些結果表明「到目前為止，所有關於關稅或油價衝擊會蠶食利潤率的擔憂都未成為現實。盈利是這波漲勢的命脈。」
CPI將顯示戰爭與能源價格的衝擊
4月份的經濟數據，尤其是通膨數據，也可能顯現伊朗戰爭帶來的影響。
根據路透社調查，備受關注的通膨指標「消費者物價指數」（CPI）將於週二公布，預計將上漲0.6%。受汽油價格飆升推動，3月份CPI上漲了0.9%，創下近四年來最大漲幅。
由於市場預期戰爭將在短期內解決，投資人表示他們可能會關注剔除能源價格的核心CPI，該指標或許能更清楚地揭示利率走勢。
受戰爭相關能源價格飆升的影響，市場已排除今年降息的可能性，而聯準會最近的會議也顯示，多位政策制定者持更鷹派的態度。
胡珀指出：「如果核心CPI顯著偏高，我認為那將會非常麻煩。」
下週的其他數據還包括週三的生產者物價（PPI），將提供另一個觀察通膨趨勢的視角；以及週四的每月零售銷售，投資者將重點關注汽油和整體能源成本上漲對其他類型消費支出的蠶食程度。本週，全美平均汽油價格自2022年7月以來首次突破每加侖4.50美元。
D.A. Davidson副首席投資長兼投資管理研究總監拉根（James Ragan）表示：「即使油價有所波動並從高點回落，全美的汽油價格仍在持續攀升。我們還沒看到任何緩解。目前還沒有太多證據表明這正在損害消費支出，但它確實已成為預算中較大的一項支出。」
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英仕曼集團（Man Group）首席市場策略師克里斯胡珀（Kristina Hooper）表示：「我們看到了這種巨大的反彈，因為市場正竭力將注意力僅集中在積極因素上。」
自2月底美以對伊朗發動空襲以來，中東衝突的結束仍是華爾街最為關注的問題。投資者尤其渴望看到全球石油供應的關鍵咽喉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。 受伊朗戰爭影響，能源價格飆升，美國原油價格今年以來漲幅已超過60%。
道富投資管理（State Street Investment Management）首席投資策略師阿隆（Michael Arone）表示：「美伊戰爭邁向解決的持續進展將是投資者最關心的課題。你需要開始看到荷姆茲海峽恢復船舶通行。」
這場戰爭預計也將成為美國總統川普（Donald Trump）下週晚些時候在北京會見中國國家主席習近平時的議題。投資者將密切關注兩國在稀土獲取、科技及其他議題上的任何進展。
輝煌財報季進入尾聲
截至週五，本輪漲勢已推動標普500指數在2026年上漲8%，延續了連續三年的兩位數漲幅的動能。科技股雲集的那斯達克綜合指數今年以來上漲近13%，兩大指數均創下歷史新高。
儘管第一季財報季已接近尾聲，但企業財報仍將是未來幾天股市的關鍵驅動力。下週公布財報的企業包括網路設備商思科（Cisco）和半導體設備商應用材料（Applied Materials）。重量級企業輝達（Nvidia）和沃爾瑪（Walmart）則將於本月晚些時候公布。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下IBES截至週五的數據，標普500指數成分股本季盈餘有望增長28.6%。隨著AI超大規模雲端服務商（hyperscalers）擴建數據中心和其他基礎設施以支持相關技術，企業在人工智慧領域的巨額支出正反映在多個行業的業績中。
阿隆表示，這些結果表明「到目前為止，所有關於關稅或油價衝擊會蠶食利潤率的擔憂都未成為現實。盈利是這波漲勢的命脈。」
CPI將顯示戰爭與能源價格的衝擊
4月份的經濟數據，尤其是通膨數據，也可能顯現伊朗戰爭帶來的影響。
根據路透社調查，備受關注的通膨指標「消費者物價指數」（CPI）將於週二公布，預計將上漲0.6%。受汽油價格飆升推動，3月份CPI上漲了0.9%，創下近四年來最大漲幅。
由於市場預期戰爭將在短期內解決，投資人表示他們可能會關注剔除能源價格的核心CPI，該指標或許能更清楚地揭示利率走勢。
受戰爭相關能源價格飆升的影響，市場已排除今年降息的可能性，而聯準會最近的會議也顯示，多位政策制定者持更鷹派的態度。
胡珀指出：「如果核心CPI顯著偏高，我認為那將會非常麻煩。」
下週的其他數據還包括週三的生產者物價（PPI），將提供另一個觀察通膨趨勢的視角；以及週四的每月零售銷售，投資者將重點關注汽油和整體能源成本上漲對其他類型消費支出的蠶食程度。本週，全美平均汽油價格自2022年7月以來首次突破每加侖4.50美元。
D.A. Davidson副首席投資長兼投資管理研究總監拉根（James Ragan）表示：「即使油價有所波動並從高點回落，全美的汽油價格仍在持續攀升。我們還沒看到任何緩解。目前還沒有太多證據表明這正在損害消費支出，但它確實已成為預算中較大的一項支出。」