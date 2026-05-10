小蠻（王承嫣）2020年嫁給邵翔後迎來兒子至尊寶，同年拍完《男盜女很賊》之後就沒有戲劇作品，不過她很常透過社群平台與粉絲互動，分享育兒日常，適逢母親節，小蠻說很常有人問她，難道日子真的這麼美好嗎？都沒有崩潰的時候嗎，她難得吐露現實面，當兒子情緒高昂，在也接不住的時候，「這個時候的我，會特別的脆弱，覺得自己自己特別的沒用。」所以她最常跟兒子說的就是，「我們一起練習」，非常暖心。

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小蠻吐育兒真實面　當媽後變得更強大

小蠻時常分享家庭生活，住在郊區的他們日子過得很平淡，有一種遠離塵囂的舒適、自在，她對兒子的呵護與照顧，是粉絲佩服不已的，不過小蠻也說，當兒子情緒很高昂，讓她再也接不住時，也會感到脆弱，甚至覺得自己很沒用，還會自嘲，「我的杏仁核也沒長好，所以我也會爆炸！」

不過小蠻也知道，她是第一次當媽媽，至尊寶也是第一次當兒子，「我們同時也在這個過程中，看見自己的生命『我們都在練習』、『我們一起練習』這兩句話，是我跟至尊寶最常對彼此說的話，我們都已經很努力了。」

小蠻也感謝至尊寶來當她的孩子，成為一位母親後，最奇妙的就是，「我好像從來沒有覺得失去了自己，而是覺得自己變得更強大，守護照顧一個幼小的生命，這是我人生這個階段最具有價值的事。」


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...