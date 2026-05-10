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英國9日表示，正將防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）部署至中東，為參與未來可能展開的多國聯合保護荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運的行動做準備。根據路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，「龍號」是一艘防空驅逐艦，在伊朗戰爭爆發不久後，於3月被派往東地中海協助防衛賽普勒斯，如今則轉往中東海域。在其重新部署至中東之前，法國也採取了行動，將其航艦打擊群部署至紅海南部；兩國正合作制定一項防禦計畫，旨在恢復對該貿易航線的信心。英國國防部表示，龍號將協助掃雷行動，並在「純粹防衛性」的計畫下保護船隻安全。英國國防部發言人表示：「龍號的預先部署是審慎規劃的一部分，這將確保英國做好準備，在條件允許時，作為由英法共同領導的多國聯盟之一，負責確保海峽的安全。」隨著美國與伊朗持續10週的戰爭可能出現降溫契機，法國與英國一直致力於一項提案，旨在局勢穩定後，為安全通過海峽奠定基礎。該計畫需要與伊朗進行協調，目前已有十多個國家表示願意參與。不過路透社報導指出，英國皇家海軍目前兵力捉襟見肘，參與任何保護行動的能力將受到限制；目前的皇家海軍規模已遠小於過去，且在替代艦艇就位之前，已不得不退役部分現有船艦。