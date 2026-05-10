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▲大S說自己加入飛碟研究會，收到飛碟形狀的徽章。（圖／翻攝自康熙來了）

美國總統川普近日要求FBI公開與UFO（不明飛行物體）相關的機密檔案，這項震撼全球的決策不僅印證了外星生物存在的可能性，更勾起無數粉絲對已故女星大S（徐熙媛）的思念。生前身為「中華飛碟研究會」資深會員的大S曾熱血放話若檔案解密必會興奮不已，如今真相大白，遺憾的是她已離世一年，令網友感嘆：「可惜她看不到了！」大S對外星文明的熱愛在演藝圈眾所皆知，她過去在節目《康熙來了》曾大方坦承，自己私下是「中華飛碟研究會」（現名為台灣飛碟學會）的一員，不僅每月固定繳交會費，更會準時閱讀月刊鑽研各類檔案。她當時在節目中展現出專業研究者的架勢，認真分析道：「幽浮不見得是外星人，他也有可能來自未來的星系旅遊團，也可能是來自地心或另一個世界的人，這些我都是有研究的。」這番前衛的言論一度讓搭檔蔡康永無言以對，小S更曾加碼爆料，全家人去埃及旅遊時，大S因為堅信金字塔是外星文明的產物，竟當場與當地的導遊展開激烈辯論，讓在場所有人哭笑不得，也足見她對外星議題的執著。蔡康永在去年大S離世後的書展活動中，也曾強忍悲傷分享兩人的祕密往事。他透露，大S曾有一天極其慎重地告訴他：「她是外星人」。蔡康永笑中帶淚地回憶，當時他選擇以最溫柔的方式尊重好友的信仰，甚至之後每當看到有關外星人的新聞，都會第一時間轉傳給大S，並幽默地恭喜她：「妳又找到一個妳的同伴了。」如今隨著美國政府正式揭開UFO的神祕面紗，全球掀起討論熱潮，台灣網友也紛紛在Threads留言感慨，「之前大S曾說，如果有一天FBI公開UFO解密檔案她一定會超興奮，可惜她看不到了」、「她之前好像说她覺得自己是外星人，而且她許的願望一般都很準」、「真的！熙媛老粉看到的第一個反應就是，熙媛一定也知道了吧」、「我也是想到大S，她對外星人有多麼痴迷啊」。