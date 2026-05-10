我是廣告 請繼續往下閱讀

本週五台股出現小幅回檔，指數終場下跌329.84點，收在41603.94點，仍穩守41000點大關，而本週外資單週買超1803.98億元，為今年來單週第二大，法人表示，台股受惠AI基本面加持、資金行情推升，加上眾多題材加持，預估台股將維持強勢震盪盤堅格局。本週台股週線持續強彈6.88%，大漲2677.31點，日均量1.22兆元。三大法人僅有自營商站在賣方，賣超249.36億元，外資與投信連袂回補台股，外資單週買超1803.98億元，為今年來單週第二大買超金額，投信連續第三週加碼244.48億元，三大法人合計買超1799.09億元。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，這波從4月上旬以來的台股多頭持續強勢，日K線沿5日均線上漲，且目前加權指數價量俱揚，偏多格局不變，操作上仍應以AI供應鏈為主，雖然指數有季線乖離率過大疑慮，但若價量配合得宜、未出現爆量長黑K之前，仍可維持正向看法。王偉哲表示，台灣製造業PMI明顯回到50榮枯線之上並持續走高，接單、生產與產能利用同步改善，其中科技製造相關產業受惠AI、半導體與資通訊需求，成為本波景氣回升的核心動能。此外，外銷訂單年增率連14紅，年增率更高達65.9%，其中涵蓋AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，近三年成長幅度顯著擴大，反映AI基礎建設、雲端與算力投資，正實質轉化為台灣科技產業的全球競爭優勢。儘管美伊衝突持續反覆干擾市場，不過，他分析，在該影響性遞減、台股受惠AI基本面加持、資金行情推升等，無損台股持續創的動能，加上下週川習會將登場，且5月中下旬尚有輝達財報和Google I／O開發大會、6月初Computex等科技大展即將登場，有眾多題材加溫，預估台股將維持強勢震盪盤堅格局。在選股上，王偉哲建議，投資人可加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以半導體測試、光通訊、半導體設備等產業為優先選擇，減碼電子零組件、EMS，並以集中持股方式參與這波由AI驅動的台股多頭行情。