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日本首相高市早苗日前訪問越南，並發表了戰略演說，拋出涵蓋半導體與AI的「升級版印太戰略（FOIP）」，表態日本將成為亞洲秩序的支柱，但此舉惹得中國跳腳，直呼日本煽動對立。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，中國忌憚的不是高市早苗的演說內容，而是日本正開始成為印太戰略的設計者，「中國越憤怒，越證明高市這次在河內講對了。」矢板明夫在臉書上發文寫道，高市早苗在本月2日訪問越南時，在河內越南國家大學發表具有高度戰略意義的外交演說，正式提出「升級版FOIP（自由開放的印太）」構想，內容涵蓋半導體、AI、稀土、能源安全、海底電纜、供應鏈韌性及海洋安全合作。他指出，高市早苗強調，日本將在印太地區扮演「比過去更積極的角色」，建立以自由、法治與開放為基礎的國際秩序。他認為，這代表日本外交正在發生重大轉變，「這是一個開始主動設計亞洲戰略的新日本」。矢板明夫點出關鍵，高市早苗選擇在越南發表這場演說，其實是向整個東南亞釋放強烈訊號：「日本願意成為亞洲秩序的重要支撐力量。」他在文中分析，越南和中國關係密切，同時又長期承受來自中國的壓力。而高市早苗在這場演說中談的不是日本的利益，而是整個印太地區的未來。高市早苗這番演說果然讓中國氣得跳腳，中國國防部發言人蔣斌9日抨擊高市早苗，狂轟日本假借「自由開放」之名，在搞陣營對立，更對日本與菲律賓的安全合作表達「強烈不滿」。矢板明夫表示，中國的反應耐人尋味，「因為北京害怕的，不是高市說了什麼，而是日本開始真的『做什麼』了。」他分析，過去中國習慣將亞洲各國分開處理，對越南施壓、對菲律賓威嚇、對台灣統戰、對日本打歷史牌，「中國最希望看到的，就是亞洲國家彼此孤立」。但是高市早苗提出的FOIP構想，則試圖將日本、越南、菲律賓、ASEAN、美國與澳洲串連起來，連成一張安全與經濟的網路。從能源到AI，從海上安全到供應鏈，逐漸形成一個新的「印太共同體」。矢板明夫在文中直言：「這才是真正最令中國不安的地方。」矢板明夫進一步解讀，北京這次抗議，某種程度上也是說給美國聽的。美國總統川普（Donald Trump）即將訪問北京，中國顯然想營造出「日本正在刺激對立」的氣氛，希望華盛頓壓制東京。不過矢板明夫認為，「今天的日本已經不是過去那個只會低頭做生意的日本。」他更在文末指出，從安倍晉三到高市早苗，日本外交正在完成一次歷史性的轉變。日本不再只是美國的跟隨者，正開始成為印太戰略的設計者。「中國越憤怒，越證明高市這次在河內講對了。」