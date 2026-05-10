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▲民眾黨舉辦「我們陪媽媽放假一天帶媽媽按摩」活動，黨主席黃國昌帶議員參選人參加。（圖／記者邱曾其攝，2026.05.10）

立法院上週五（8日）三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元。民眾黨主席黃國昌在立院投票前夕爆料，民進黨依然堅持1.25兆元「一塊錢都不能刪」，但民進黨立法院黨團總召蔡其昌、行政院高層卻私下拜託民眾黨，聲稱只要「軍購8000億元，再外加600億元就好」。對此，黃國昌今（10）日再度砲轟民進黨玩盡了兩面手法，一開始說1.25兆一塊不能少，結果私下來跟民眾黨講，多給600億就可以了。今天是母親節，民眾黨舉辦「我們陪媽媽放假一天帶媽媽按摩」活動，黃國昌並於活動前受訪，媒體問軍購特別條例投票前是否有跟國民黨主席鄭麗文溝通，黃國昌表示，跟鄭麗文溝通過程非常順暢，大家都本於要強化台灣的國防，也要為人民看緊納稅錢，科學、務實、理性依照價書來的金額來分期重編特別條例的金額，這跟漫天喊價抽象數字，不講依據更能夠為台灣人民所接受。黃國昌說，在溝通過程中，其實各分意見都有聆聽到，除了鄭麗文外，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨與非常多好朋友的意見彙集一起，成為民眾黨與國民黨共提版本，凝聚成共識，他相信是最好的版本，也符合國人期待。黃國昌表示，至於民進黨部分玩盡了兩面手法，但是真的攤在陽光下給大家看，就會知道民進黨說了多少謊言，一開始跟國人說1.25兆一塊不能少，說會對國防造成一定程度影響，最後私下來跟民眾黨講，說其實8000億多給600億就可以了。傳遞訊息除了蔡其昌外，行政院高層 也同樣傳遞一模一樣的消息。黃國昌說，他已經公開請教行政院長卓榮泰跟民眾黨傳遞這樣的訊息，跟民進黨對外宣示的完全是180度自打臉，到目前為止卓榮泰還沒回應，結果等到立院三讀通過特別條例「3000億＋4800億」的版本之後，民進黨又開始鋪天蓋地進行新一輪大內宣。「我要正告賴清德政府，面對特別條例這麼嚴肅的事，每一分錢都是台灣人民的納稅錢，國會做好監督把關工作、看緊人民荷包，本來就是一個憲政國家當中國會應該有的具體作為。」黃國昌接續說，連美國總統川普面對美伊戰爭打算提2000億美金特別預算，都因為國會反彈而願意將金額降低，把原本應該編到一般預算的編到一般預算中，美國循民主藉由國會監督可以這樣做，台灣國會幫台灣人民把關好人民的荷包何錯之有？黃國昌表示，他希望賴清德政府能夠認真趕快針對已經付錢，但還沒有拿到武器，趕快拿到武器，重點不是急著趕快搶著付錢，重點是要拿到，才能強化國防。