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近日醫美診所裝設針孔攝影機事件，台南市長黃偉哲極為重視除第一時間要求衛生局積極查核台南市三家愛爾麗診所之外，為防止醫療過程中個人隱私外洩並強化病人權益，責成南市衛生局自8日起擴大啟動「醫美診所專案稽查行動」，將「診間及更衣區監視錄影器設置規範」列為稽查重點，嚴禁在涉及患者私密部位檢查或更衣區設置錄影設備，確保市民能在安心、隱私環境下就醫。黃偉哲也強調，保障就醫安全與尊嚴是政府的責任。要求衛生局持續針對民眾投訴或具潛在風險之診所進行稽查，一旦發現錄影設備侵犯病人隱私或違反醫療法相關規定，將依法從嚴處分，絕不寬貸。衛生局長李翠鳳表示，衛生局「加大力度」擴大查核範圍，啟動全市醫美機構專案稽查行動，並緊急採購相關偵測工具，全面擴大查核本市醫美醫療機構及美容、美體業者，加強檢視非公共空間是否有疑似隱藏式攝影設備。昨（9）日於中西區-研醫明醫美診所執行專案稽查時，於美容室天花板偵煙器內發現疑似針孔攝影設備，衛生局依程序立即封存現場並通報警察及檢方指揮偵查大隊到場處理。雖現場負責人有提供病患簽名的文件，內容為「……同意諮詢過程全程錄音；……診間內僅錄音。」證明病患為知情同意，然衛生局為保障民眾就醫安心，仍要求診所立即拆除攝影設備，後續移由檢警進一步釐清。查該醫美診所全國登記有4家分店，其中2家在南市，衛生局當下立即協同偵查大隊同步展開查核另一家位於永康區的分店，稽查結果永康分店未查獲違規錄影設備，另2家已分別通知高雄市政府衛生局、屏東縣政府衛生局進行稽查。李翠鳳進一步表示，截至5月9日，衞生局已查核全市17家醫療機構及10家美容美體業者，為讓市民了解實際查核結果，衛生局已將結果完整揭示在衛生局網站首頁-醫美安心查核專區，民眾選擇醫美診所前可先上網查詢。此外衛生局也提醒市民，就醫時應謹記「察、問、拒」，其中察就是注意診間、更衣區是否有隱藏式攝影設備或不當監視錄影器，問就是主動詢問院所影像保存的機制及是否有告知義務；拒即針對非必要之攝影或會感到不舒服的監視環境，有權利拒絕。衛生局也呼籲業者切勿為管理需要而犧牲患者隱私。衛生局將持續透過不定期與專案稽查，督促業者落實各項法規規範。市民若發現有侵犯隱私之疑慮，可即時向衛生局反映，共同打造安全、尊嚴及透明的醫療環境。