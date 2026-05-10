祝媽媽們2026 Happy Mother's Day母親節快樂！今天母親節披薩優惠大戰白熱化，必勝客好多點不到？官方表示，周末假日兩天營運調整公告，為提升餐點品質與服務效率，調整菜單只販售限定套餐特價599元起一覽。達美樂表示，限定「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」已售罄，「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」特價499元熱銷中；肯德基急推「我愛媽咪餐」外帶67折、外送優惠碼送原味蛋撻禮盒一覽。
必勝客：母親節披薩優惠好多點不到？菜單調整曝光
必勝客表示，母親節周末假下營運調整公告，為了提升餐點品質與服務效率，創造更好的消費體驗。將於2026年5月9日（六）至5月10日（日）調整菜單，僅販售以下限定套餐：
◾️「母親節大披薩餐」599元起：大披薩＋副食／飲料3選1＋冰藏起司塔1個
◾️「母親節享樂餐」849元起：外帶買大送大／外送買大送小＋副食4選1＋1.25L可樂
◾️「APP專屬 巨魷海鮮宴愛心披薩」外帶單點999元起
◾️「母親節派對餐」1249元起：外帶買大送大／外送買大送小＋HOT烤雞拼盤＋和風鱈魚塊(10個)＋巧克力QQ球5顆＋可樂1.25L
◾️「母親節人氣媽媽套餐」1,299元起：明太子生蠔干貝大披薩＋外帶大披薩／外送小披薩＋吳寶春聯名荔枝玫瑰巴斯克(小)／BBQ烤雞2選1＋鱈魚塊10塊＋可樂1.25L
◾️「APP專屬 巨魷海鮮宴愛心甜蜜套餐」1399元起
◾️「母親節同樂套餐」1,599元起：大披薩＋外帶2個大披薩／外送2個小披薩＋A／B套餐2選1（A套餐：HOT烤雞拼盤＋和風鱈魚塊10塊＋巧克力QQ球10顆＋1.25L可樂2瓶／B套餐：8吋巴斯克蛋糕＋1.25L可樂2瓶）
◾️「母親節澎湃套餐」1,999元起：大披薩＋外帶3個大披薩／外送3個小披薩＋HOT烤雞拼盤＋8吋巴斯克蛋糕
必勝客提醒大家，上述以外的套餐和促銷優惠，5月9日至5月10日期間皆停售，更多詳情請洽必勝客官網查詢。
達美樂：母親節限定半價「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」特價499元
達美樂2026母親節披薩優惠，首推優惠代碼865436，開吃母親節限定「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」外帶半價優惠499元。
推薦達美樂母親節套餐，即日起至5月17日：
◾️優惠代碼356585「佳節歡聚套餐」888元（5折）：經典／招牌系列手拍大披薩2個＋紫薯地瓜球＋蝴蝶酥8個。
◾️優惠代碼671950「暖心饗宴套餐」1099元（69折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋可可火山大披薩＋青花椒雞塊＋1.25L大可樂。
◾️優惠代碼759798「寵愛女王套餐」1369元（65折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋經典系列手拍大披薩＋豐盛拼盤1份（蝴蝶酥3個＋鱈魚星星＋香烤薯球＋香烤雞翅4塊）＋1.25L大可樂。
訂購任一款達美樂母親節限定套餐，並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。
肯德基：母親節限定「我愛媽咪餐」特價520元！外送優惠碼送蛋撻禮盒
肯德基母親節壓軸推出限定「我愛媽咪餐」：咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋香酥脆薯(中)＋雙色轉轉QQ球＋百事可樂(瓶)，內用外帶特價520元（原價781元，約67折）；搭配預訂快取再享加1元「送4塊上校雞塊」。
肯德基外送加碼優惠，單筆消費滿800元輸入優惠碼「800FREE」，免費送「原味蛋撻禮盒（6入）」。
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必勝客表示，母親節周末假下營運調整公告，為了提升餐點品質與服務效率，創造更好的消費體驗。將於2026年5月9日（六）至5月10日（日）調整菜單，僅販售以下限定套餐：
◾️「母親節大披薩餐」599元起：大披薩＋副食／飲料3選1＋冰藏起司塔1個
◾️「母親節享樂餐」849元起：外帶買大送大／外送買大送小＋副食4選1＋1.25L可樂
◾️「APP專屬 巨魷海鮮宴愛心披薩」外帶單點999元起
◾️「母親節派對餐」1249元起：外帶買大送大／外送買大送小＋HOT烤雞拼盤＋和風鱈魚塊(10個)＋巧克力QQ球5顆＋可樂1.25L
◾️「母親節人氣媽媽套餐」1,299元起：明太子生蠔干貝大披薩＋外帶大披薩／外送小披薩＋吳寶春聯名荔枝玫瑰巴斯克(小)／BBQ烤雞2選1＋鱈魚塊10塊＋可樂1.25L
◾️「APP專屬 巨魷海鮮宴愛心甜蜜套餐」1399元起
◾️「母親節同樂套餐」1,599元起：大披薩＋外帶2個大披薩／外送2個小披薩＋A／B套餐2選1（A套餐：HOT烤雞拼盤＋和風鱈魚塊10塊＋巧克力QQ球10顆＋1.25L可樂2瓶／B套餐：8吋巴斯克蛋糕＋1.25L可樂2瓶）
◾️「母親節澎湃套餐」1,999元起：大披薩＋外帶3個大披薩／外送3個小披薩＋HOT烤雞拼盤＋8吋巴斯克蛋糕
必勝客提醒大家，上述以外的套餐和促銷優惠，5月9日至5月10日期間皆停售，更多詳情請洽必勝客官網查詢。
達美樂2026母親節披薩優惠，首推優惠代碼865436，開吃母親節限定「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」外帶半價優惠499元。
推薦達美樂母親節套餐，即日起至5月17日：
◾️優惠代碼356585「佳節歡聚套餐」888元（5折）：經典／招牌系列手拍大披薩2個＋紫薯地瓜球＋蝴蝶酥8個。
◾️優惠代碼671950「暖心饗宴套餐」1099元（69折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋可可火山大披薩＋青花椒雞塊＋1.25L大可樂。
◾️優惠代碼759798「寵愛女王套餐」1369元（65折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋經典系列手拍大披薩＋豐盛拼盤1份（蝴蝶酥3個＋鱈魚星星＋香烤薯球＋香烤雞翅4塊）＋1.25L大可樂。
訂購任一款達美樂母親節限定套餐，並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。
肯德基母親節壓軸推出限定「我愛媽咪餐」：咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋香酥脆薯(中)＋雙色轉轉QQ球＋百事可樂(瓶)，內用外帶特價520元（原價781元，約67折）；搭配預訂快取再享加1元「送4塊上校雞塊」。
肯德基外送加碼優惠，單筆消費滿800元輸入優惠碼「800FREE」，免費送「原味蛋撻禮盒（6入）」。