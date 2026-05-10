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磁磚縫隙不能硬刷 有刮痕更難清

▲浴室磁磚的黴菌千萬別用硬毛刷刷洗。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

矽利康需長時間敷清潔劑 變質就換掉

▲矽利康如果怎麼清都還是黑黑的、有黴菌，建議可以刮掉，填上防霉的矽利康。（示意圖／NOWNEWS資料照）

塑膠浴簾可丟洗衣機 加舊浴巾更乾淨

▲浴簾如果出現水垢、發霉等情況，可用洗衣機清洗。（示意圖／特力屋提供）

洗完澡先降溫、搭配刮水器 黴菌不瘋長

▲洗澡後多花1分鐘降溫、刮水並保持通風，從源頭切斷黴菌繁殖路徑，輕鬆維持浴室乾爽。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

潮濕浴室加上逐漸變熱的天氣，很容易讓浴室長出許多黴菌，不僅看起來不衛生，黴菌孢子也有可能引發疾病，家事達人們就提供浴室磁磚、磁磚縫隙、浴簾的黴菌清潔方法，以及預防黴菌瘋狂生長的方法。日本清潔專家土井惠子表示，許多看到磁磚、磁磚縫隙上有黴菌，就會用鋼絲絨、菜瓜布、硬毛刷等工具用力刷洗，但其實這是錯誤的做法，硬質的清潔工具很容易讓磁磚、填縫劑出現肉眼看不見的刮痕，未來黴菌更容易深入縫隙之中，變得更難清潔。建議清潔時打開抽風扇或窗戶通風，可使用稀釋漂白水或除霉清潔劑，噴灑在發霉處5分鐘，觀察霉斑有無去除，如果還是沒有的話，以海綿、軟毛刷或超細纖維布，以畫圓方式讓清潔劑滲透進凹陷處，再順著磁磚縫隙方向輕柔擦拭。浴室有些接縫會使用矽利康，家事達人指出，矽利康需要和清潔劑接觸比較多的時間，才能深層除霉，可使用廚房紙巾，浸泡稀釋漂白水，貼在發霉的矽利康上，或是用過碳酸鈉搭配少量40度到60度的溫水，調成糊狀，敷在矽利康上，可放置過夜再清潔。如果發霉的矽利康經過多次濕敷，還是沒辦法去除黴菌，建議可刮除變質的矽利康，重新填有防霉效果的矽利康。浴簾很容易累積水垢、皂垢、黴菌，會散發出難聞的氣味，塑膠浴簾可以放進洗衣機中，以一般份量的洗衣精、柔洗模式清潔，要加強殺菌效果，可加入一些漂白水，洗浴簾的時候也能加2到3條舊浴巾，增加摩擦力，可以讓浴簾洗得更乾淨，洗完後懸掛晾乾。如果浴簾是其他材質，要確認洗滌標籤是否可以清洗。黴菌喜歡生長在高溫潮濕的環境，無毒教母譚敦慈就建議，洗完澡後可用冷水沖刷牆面，讓浴室溫度降低，再把牆面、玻璃的水用刮水器刮乾淨，最後可開啟除濕機或抽風扇，讓浴室濕度快速降低，就能降低浴室發霉的機會。