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▲賴佩霞親吻女兒謝沛恩的孕肚。（圖／繁星浩月娛樂提供）

藝人謝沛恩（Aggie）今日大方分享懷孕喜訊！目前預產期預計落在今年十月，且已經驚喜得知寶寶性別是個小男生。Aggie 透露，這胎男寶寶是計畫中的驚喜，雖然老公 Dana 早已做好萬全準備，但她看到驗孕棒那刻還是忍不住心驚：「天啊，這也太快了吧！」聊起孕期狀況，Aggie直呼自己很幸運，完全沒有孕吐現象。她開玩笑說，這都要歸功於老公 Dana 的養生魔功。原來老公Dana為了當爸爸，多年來堅持晚上8點睡覺、不喝酒、一週運動5天。Aggie笑說：「當初傳給他看『爸爸越健康、媽媽越不會孕吐』的文章，沒想到好像是真的，功勞都算他的！」除了體力好，老公連幽默感都超前部署。為了以後能跟兒子打成一片，Dana這幾年瘋狂練習講冷笑話，準備成為兒子眼中最有趣的爸爸。Aggie 甜蜜表示，老公一直是她的定心丸，不只給她很大的安全感，甚至為了讓小孩有更好的環境，提前換了更大的房子，預備讓兩邊的家人都能隨時來家裡住。大家關心準外婆賴佩霞會不會幫忙帶小孫子？Aggie 則笑爆媽媽的料。她說研究人類圖後發現，媽媽是行動力超強的「顯示者」，人生目標很多，已經訂好計畫在 Aggie 生完後要去義大利上課，未來可能還會飛往世界各地工作。Aggie 說：「我很欣賞媽媽這麼有衝勁，等她忙完回家休息，一定會是個很愛孫子的外婆。」對於即將到來的生產，Aggie選擇自然產，她感性地說，懷孕對她來說是一段很珍貴的靈性成長，她非常期待感受身體自然分泌催產素、跟寶寶建立連結的感覺。對於自己將成為什麼樣的媽媽、會如何與男寶寶相處，她感到既好奇又期待。全家人也已經準備好，要在十月一起迎接這個新生命的到來。