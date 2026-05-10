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▲潘裕文右耳聽小骨在他小的時候就摔斷了，導致他聽力受損。（圖／闊思音樂提供）

41歲歌手潘裕文今（10）日無預警宣布退出歌壇，讓不少粉絲震驚不捨。事實上，他其實有聽力障礙，小時候因跌倒摔斷右耳「聽小骨」，導致右耳重度聽損，長年處於半聾狀態。即便如此，他仍熱愛唱歌，2007年鼓起勇氣參加《超級星光大道》，最終奪下季軍出道，更一唱就是19年。潘裕文2007年參加《超級星光大道》，當時他的歌聲被評審袁惟仁形容是「讓人留在心底的好聲音」，音樂人黃韻玲和歌手林志炫也大讚他擁有將歌曲詮釋成故事的能力，非常看好潘裕文的表現，但其實在舞台上唱歌對與潘裕文來說，並不是件易事。潘裕文兒時跌倒導致右耳聽小骨斷裂，從此以後，他的右耳只能聽見70分貝以上的聲音，在臨床上被歸類為「重度聽力損失」。因此潘裕文報名《星光》時，其實是半聾狀態，在舞台上容易聽不清伴奏跟回聲，歌唱表現有所限制；不過潘裕文仍靠著對音樂的熱愛，一次次練習、克服難處，最終拿下季軍好成績。潘裕文也因此正式出道，和林宥嘉、周定緯、許仁杰同期簽進華研音樂，被並稱為「星光四少」或「華研四公子」。他後來陸續推出過3張個人專輯、3張EP，收穫不少粉絲喜愛，可惜名氣並未持續維持，近年逐漸淡出螢光幕，只剩下商演或是參與公益活動。今日凌晨潘裕文則在臉書寫下長文，宣布要退出演藝圈，他感性地說：「我將卸下歌手的身份，踏上人生的另一個旅程」，並謝謝歌迷朋友與經紀人、音樂夥伴的一路支持和陪伴。潘裕文也回顧當年參加《星光》的經歷，笑說人生計劃確實趕不上變化：「從我報名比賽那一刻開始，我的人生就不按照原本的計劃進行了，直到此時此刻，這台空想夜車也到站了，是時候開啟另一個旅程了。」不過潘裕文並未明說之後要從事什麼工作，粉絲儘管不捨，卻也只能祝福，希望他在別的領域發光發亮。