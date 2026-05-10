每年母親節，不少人都愛在家吃披薩大餐。根據網路溫度計調查，主因是：方便快速、便宜實惠、適合多人共享、不用出門人擠人，店員還透露「母親節營業額比過年高」。這幾年母親節披薩真的好難搶，必勝客表示，2026「母親節假期預估訂單將較平常假日有倍數以上成長」，達美樂提醒「考量用餐尖峰時段訂單量較多，建議提前預訂。」拿坡里則預估「訂單以晚餐餐期最為集中；建議離峰時段取餐，部分熱門門市等待時間可能達60至90分鐘。」
2026母親節必勝客披薩熱況！假日倍數成長：提前增派人力
必勝客表示：「2026母親節假期預估，訂單將較平常假日有倍數以上成長，必勝客將提前增派人力並加強備料，以因應節慶用餐需求，建議消費者提前下單。」
2026母親節拿坡里披薩熱況！建議離峰時段取餐、預估等90分鐘
拿坡里表示，「目前整體預購表現優於去年同期，實際數字仍持續累積中，訂單以晚餐餐期最為集中。」
為民眾分析今天如何買到母親節披薩？拿坡里表示：「預估中午取餐人潮約為11點半至下午1點，現場等待時間約45至60分鐘；晚餐尖峰時段約為下午5點至7點半，部分熱門門市等待時間可能達60至90分鐘。」
拿坡里進一步指出「各店人力安排較平日假日增加約1.5倍，並已提前備貨，部分門市仍可能依現場供應狀況調整部分餐點販售內容。」而外送部分「除下午離峰時段尚有部分量能外，尖峰時段訂單量較高，建議消費者可提前2至3小時預訂餐點，或提前於白天離峰時段取餐，以降低等待時間。」
2026母親節達美樂披薩熱況！建議提前預訂
針對2026母親節披薩熱賣情況，達美樂表示，「考量用餐尖峰時段訂單量較多，建議提前預訂。」
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必勝客表示：「2026母親節假期預估，訂單將較平常假日有倍數以上成長，必勝客將提前增派人力並加強備料，以因應節慶用餐需求，建議消費者提前下單。」
2026母親節拿坡里披薩熱況！建議離峰時段取餐、預估等90分鐘
拿坡里表示，「目前整體預購表現優於去年同期，實際數字仍持續累積中，訂單以晚餐餐期最為集中。」
為民眾分析今天如何買到母親節披薩？拿坡里表示：「預估中午取餐人潮約為11點半至下午1點，現場等待時間約45至60分鐘；晚餐尖峰時段約為下午5點至7點半，部分熱門門市等待時間可能達60至90分鐘。」
拿坡里進一步指出「各店人力安排較平日假日增加約1.5倍，並已提前備貨，部分門市仍可能依現場供應狀況調整部分餐點販售內容。」而外送部分「除下午離峰時段尚有部分量能外，尖峰時段訂單量較高，建議消費者可提前2至3小時預訂餐點，或提前於白天離峰時段取餐，以降低等待時間。」
2026母親節達美樂披薩熱況！建議提前預訂
針對2026母親節披薩熱賣情況，達美樂表示，「考量用餐尖峰時段訂單量較多，建議提前預訂。」
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