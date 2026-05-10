最近有一位旅行社業者在Threads上分享，自己帶團到丹麥，通過機場安檢時，有一位客人把護照跟登機證放在安檢籃內，沒想到安檢籃通過後，護照、登機證就消失不見，經過不斷詢問，安檢人員才把護照歸還。旅行社業者也提醒，護照最好不要放在安檢籃，而是放進包包內層、拉鏈袋。

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護照、登機證放安檢籃　一過機器就不見

原PO在Threads分享，自己帶團到丹麥時，發生一件很不可思議的事情，當時正在通過丹麥機場安檢，一位客人把拿在手上的護照、登機證放進安檢籃中，沒想到通過安檢後，護照、登機證就消失不見！客人當下詢問安檢人員護照去哪了，但安檢人員只回應不知道。

後來原PO和客人一直堅持反覆詢問、確認護照和登機證的去向，因為在國外要是遺失護照，整團行程都可能被影響，直到他們改問其他安檢人員，原本的安檢人員才把客人的護照和登機證拿出來，歸還給客人，整起事件令原PO感到非常不可思議，偷偷收起護照的安檢人員看起來像丹麥當地人，但實際情況不確定。

▲有民眾在丹麥機場過安檢時，護照和登機證消失。（示意圖／資料照片）
▲有民眾在丹麥機場過安檢時，護照和登機證消失。（示意圖／資料照片）
旅行社業者提醒　過安檢貴重物品要放進包

原PO也提醒大家，過機場安檢的時候，不要把護照拿出來，放在安檢籃中，最好可以收進包包內層、拉鏈袋中，避免被人輕易拿走，通過安檢後第一件事，就是確認護照、登機證、手機、錢包、筆電是否都還在，「有時候旅途中最可怕的，是你以為最安全的地方，卻讓你最措手不及。」

也有過來人分享，她在巴黎機場親眼看到，安檢人員把前面台灣旅客的錢包打開，手還在裡面翻，後來旅客大聲用英文抗議，安檢人員才把皮夾還給旅客；更有人手機被拿走，「我們是在荷蘭阿姆斯特丹機場，置物籃子裡最新的iPhone ，一過安檢馬上不見。當場吵了很久，才由別處安檢那像變魔術一樣拿過來，真是莫名其妙」。

有民眾提醒，自己會等安檢籃進入安檢機器後，才走向安檢門，有次他在米蘭過安檢，安檢人員示意他把手錶拿下來，他匆忙把手錶拿下來，放在皮包上，站在他後面的外國人立刻提醒，要他把手錶放進皮包裡，才避免遺失可能。

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...