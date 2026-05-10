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蟑螂別丟進馬桶沖掉！日本醫接恐怖下場：集結小強大軍復仇

▲日本福岡縣宗像市「林外科內科診所」院長林裕章建議，蟑螂不論是死是活，皆不建議丟入馬桶沖走。（圖／取自photoAC）

家中出現蟑螂怎麼辦？正確滅蟑法一次看：千萬別用手打

▲利用酒精噴霧滅蟑，其能快速溶解蟑螂體表的蠟質，同時抑制神經系統，產生如同麻醉效果，使其在幾十秒到幾分鐘內無法動彈，並透過利用表面張力作用物理性阻塞氣門讓其窒息。。（圖／取自Pexels）

居家防蟑螂攻略！環境部教戰「 3不原則」

家中如果突然出現蟑螂，不少民眾第一直覺是將其打死後「丟進馬桶沖掉」，以為這樣就能一勞永逸。，造成後續維修成本增加。根據日媒《grapee》報導，日本福岡縣宗像市「林外科內科診所」院長林裕章表示，蟑螂屍體或糞便都是過敏原，若出現在家中建議趕緊移除，但不論是死是活皆不建議丟入馬桶沖走。蟑螂生命力頑強，身體兩側擁有專門呼吸的氣孔，被丟入水中能夠即時關閉，並且可在水中存活長達40分鐘，因此蟑螂若丟進馬桶沖走，還是有極高機會能在下水道存活，並沿著排水管爬回來。林裕章進一步說明，雌性蟑螂的「卵鞘」包裹數十顆卵並擁有保護殼，不只堅硬又防水，若將身體內帶卵的雌蟑螂沖入馬桶內，卵鞘可能在適合的下水道環境中孵化，導致蟑螂數量瞬間暴增，且蟑螂屍體不易溶於水，長期下來可能導致排水管阻塞，造成後續維修成本增加。面對家中出沒蟑螂，林裕章建議以「確認斷氣、密封丟棄」為原則，阻止蟑螂繼續活動後，將其屍體碾碎，需注意避免徒手接觸蟑螂，可改使用紙巾或紙杯收集蟑螂，將其放入密封袋子中，並視為可燃垃圾，丟棄於垃圾桶中。如果家中有寵物或嬰兒，建議避免使用殺蟲劑，可改利用酒精噴霧滅蟑，其能快速溶解蟑螂體表的蠟質，同時抑制神經系統，產生如同麻醉效果，使其在幾十秒到幾分鐘內無法動彈，並透過利用表面張力作用物理性阻塞氣門讓其窒息。雖然肥皂水或洗碗精亦有類似效果，但較難在除了水槽或浴室以外的空間使用。相較之下，酒精更具便利性，但需注意高濃度酒精具易燃性，應遠離火源，避免在爐灶或其他熱源附近使用，並保持良好通風。事實上，環境部針對蟑螂防治曾提出「不給來、不給住、不給吃喝」三不原則，強調民眾平時應著重環境整頓，維護居家環境品質，才能遠離惱人的蟑螂。除門、窗、管線不留縫隙外，若有破損處應立即修補，以免蟑螂趁機潛入，廚房、浴室的排水口須經常刷洗，夜間不用時須加蓋。隨時保持室內整潔，居家室內外避免堆積舊報紙、紙箱雜物等，以減少蟑螂藏匿場所，讓牠沒有棲息的住所。將所有的食物妥為收藏，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有吃的機會，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內的乾燥，以減少蟑螂生存繁殖必要水分的條件。