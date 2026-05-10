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台電面臨嚴重虧損，但仍耗資近百萬元更換企業Logo，出自有「一代草聖」稱號的書法家于右任之手，引發熱議。民眾黨創黨主席柯文哲前幕僚柯昱安爆料，民眾黨過去進行黨徽海選時，對於要給得獎作品30萬獎金，柯文哲曾覺得「太貴了，我不同意」。對此，民眾黨主席黃國昌今（10）日回應表示，過程他沒有參與，可能對方會比較清楚。柯昱安爆料，民眾黨徽當初透過海選選出，最終得獎作品頒發30萬元獎金，其餘4件優秀作品則各得5萬元。然而，柯昱安日前發文表示，過去還在民眾黨時，「上諭」（指柯文哲）讓設計師投稿，表示由支持者上網票選即可；幕僚勸阻「設計是專業」，用票選的不會有好作品投稿，柯文哲還回「好不好大家看不出來嗎？」柯昱安表示，最終柯文哲仍從善如流，找來設計師參與評選，但結果出爐後柯文哲又有意見，質疑畫個Logo為何要給對方幾十萬，嫌「太貴了，我不同意」。幕僚表示，獎金就是買斷作品，後續還要請專業設計團隊微調，但是柯文哲認為，「選出來能用就可以叫大家用了，幹嘛還要找人微調，這樣我們自己設計就好，浪費時間」。柯昱安表示，民眾黨徽會出現兩種版本，一種比較粗的是微調過後的，以及較細的是海選所選出的，畢竟黨主席都不在乎，底下的人又怎麼會在意。今天是母親節，民眾黨舉辦「我們陪媽媽放假一天帶媽媽按摩」活動，黃國昌並於活動前受訪，針對柯昱安爆料，黃國昌回應說，「現在柯昱安是在指手畫腳，指導台灣民眾黨成立新Logo嗎？對不起，我有點聽不太懂」，這麼多年前的事情，可能當初負責處理文宣的同仁，好像就是柯昱安他自己吧，中間過程出了什麼事情，老實說他沒有參與，可能對方會比較清楚。黃國昌又說，與其繼續沉浸於那麼多年前的事情，「我現在比較關心的事情，是民進黨政府有沒有亂花台灣人民的納稅錢，去隨意更改其他Logo」。