阿根廷的漢他病毒（Hantavirus）病例在過去一年中增加近一倍，因感染死亡病例更達到32起，感染人數創下2018年以來新高。專家認為，氣候變遷和人類活動以及棲息地破壞，使得傳播病毒的囓齒動物能在新地區繁衍生息，很可能是助長病毒擴散的原因之一。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，「宏迪斯號」（MV Hondius）郵輪傳出漢他病毒疫情，引發全球關注。隨著疫情升溫，阿根廷當局正加緊追蹤一對夫婦的足跡。這對夫婦曾在該國旅遊，隨後在宏迪斯號爆發的病毒疫情中喪命。
漢他病毒通常是因接觸受感染囓齒動物（老鼠）的尿液或糞便而感染。
阿根廷漢他病毒病例翻倍
阿根廷衛生部表示，自2025年6月開始的本季已出現101例漢他病毒確診病例，而上一季同期僅為57例。
阿根廷今年不僅記錄了異常大量的病例，致死率也是近年來最高的之一，死亡人數較前一年增加了10個百分點。這些數字尚未計入宏迪斯號郵輪上的疫情，該郵輪疫情的起源目前仍不明。
根據衛生部的說法，雖然近幾十年來烏斯懷亞未曾記錄過漢他病毒病例，但該病毒在阿根廷的其他部分地區屬於地方性流行病，其中阿根廷境內4處地區歷來是感染高風險區，包含西北部省分沙爾塔（Salta）、胡胡伊（Jujuy）、圖庫曼（Tucuman）；東北部省分米興奈斯（Misiones）、福摩沙（Formosa）、查科（Chaco）；中部省分布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、聖菲（Santa Fe）、恩特里奧斯（Entre Rios）；南部省分內烏肯（Neuquen）、丘布特（Chubut）、里奧內格羅（Rio Negro）等地。
多年來，漢他病毒一直與阿根廷南端巴塔哥尼亞（Patagonia）聯繫在一起。當地曾在2018年爆發致命疫情，導致11人死亡及數十人感染。然而，本季大多數病例發生在該國中部地區，其中布宜諾斯艾利斯省的病例數最高，達42例。
氣候變遷是罪魁禍首？
阿根廷的漢他病毒通常發生在農村和城鄉結合部，伴隨著農作物、高大雜草、潮濕或亞熱帶氣候。
但專家認為，氣候變遷和人類活動造成的環境退化，使得傳播病毒的囓齒動物能在新地區繁衍生息，進而助長了病毒擴散。
阿根廷衛生部表示：「人類與野外環境互動增加、棲息地破壞、農村地區出現小型城鎮化，以及氣候變遷的影響，都導致病例出現在歷史上的非流行疫區。」
專家指出，近年來的極端天氣現象，如乾旱和強降雨，也推動了這一趨勢。氣溫升高導致生態系統改變，進而影響了「長尾稻鼠」（long-tailed mouse）的生存狀態，這是阿根廷和智利境內漢他病毒主要帶原體。
曾在新冠疫情期間擔任阿根廷政府顧問的傳染病專家洛佩斯（Eduardo López）解釋說：「這些囓齒動物更能適應氣候變化，這可能會促使我們目前看到的病例增加。」
拉丁美洲疫苗學會副主席德巴格（Roberto Debbag）指出，森林火災迫使人類和野生動物遷移到新地點，增加了風險；同時旅遊趨勢也有影響。「任何去風險區旅遊的人，如果該地未清理雜草，都代表著極高的危險。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
漢他病毒通常是因接觸受感染囓齒動物（老鼠）的尿液或糞便而感染。
阿根廷漢他病毒病例翻倍
阿根廷衛生部表示，自2025年6月開始的本季已出現101例漢他病毒確診病例，而上一季同期僅為57例。
阿根廷今年不僅記錄了異常大量的病例，致死率也是近年來最高的之一，死亡人數較前一年增加了10個百分點。這些數字尚未計入宏迪斯號郵輪上的疫情，該郵輪疫情的起源目前仍不明。
根據衛生部的說法，雖然近幾十年來烏斯懷亞未曾記錄過漢他病毒病例，但該病毒在阿根廷的其他部分地區屬於地方性流行病，其中阿根廷境內4處地區歷來是感染高風險區，包含西北部省分沙爾塔（Salta）、胡胡伊（Jujuy）、圖庫曼（Tucuman）；東北部省分米興奈斯（Misiones）、福摩沙（Formosa）、查科（Chaco）；中部省分布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、聖菲（Santa Fe）、恩特里奧斯（Entre Rios）；南部省分內烏肯（Neuquen）、丘布特（Chubut）、里奧內格羅（Rio Negro）等地。
多年來，漢他病毒一直與阿根廷南端巴塔哥尼亞（Patagonia）聯繫在一起。當地曾在2018年爆發致命疫情，導致11人死亡及數十人感染。然而，本季大多數病例發生在該國中部地區，其中布宜諾斯艾利斯省的病例數最高，達42例。
氣候變遷是罪魁禍首？
阿根廷的漢他病毒通常發生在農村和城鄉結合部，伴隨著農作物、高大雜草、潮濕或亞熱帶氣候。
但專家認為，氣候變遷和人類活動造成的環境退化，使得傳播病毒的囓齒動物能在新地區繁衍生息，進而助長了病毒擴散。
阿根廷衛生部表示：「人類與野外環境互動增加、棲息地破壞、農村地區出現小型城鎮化，以及氣候變遷的影響，都導致病例出現在歷史上的非流行疫區。」
專家指出，近年來的極端天氣現象，如乾旱和強降雨，也推動了這一趨勢。氣溫升高導致生態系統改變，進而影響了「長尾稻鼠」（long-tailed mouse）的生存狀態，這是阿根廷和智利境內漢他病毒主要帶原體。
曾在新冠疫情期間擔任阿根廷政府顧問的傳染病專家洛佩斯（Eduardo López）解釋說：「這些囓齒動物更能適應氣候變化，這可能會促使我們目前看到的病例增加。」
拉丁美洲疫苗學會副主席德巴格（Roberto Debbag）指出，森林火災迫使人類和野生動物遷移到新地點，增加了風險；同時旅遊趨勢也有影響。「任何去風險區旅遊的人，如果該地未清理雜草，都代表著極高的危險。」