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今日為一年一度的母親節，被視為民進黨台北市長選將的立委沈伯洋，昨日特別在社群上傳影片，與妻子曾心慧、女兒「麻糬」一起做蛋糕的家庭影片，在訪談過程中，妻子透露沈伯洋就算再忙也堅持每天都要洗碗，此外即使再忙碌，中間有小空擋就想回家陪陪女兒，再出去跑行程，就算沒有很常在家，「覺得有被很溫暖的支持著，會覺得他是個好隊友」。母親節前夕沈伯洋特別在YouTube頻道上傳與妻子、女兒一起做蛋糕的影片，妻子提及沈伯洋很珍惜與女兒相處的時光，看到女兒可愛的模樣，同時也被療癒了，所以很珍惜與女兒相處的時光，另時常週末有行程，可能是從早到晚，中間有小空擋就想回家陪陪女兒，再出去跑行程，妻子也透露沈伯洋「很感人的堅持」，那就是每天晚上都要洗碗，原本過去比較常一家三口吃晚餐，她負責煮飯，而沈就負責洗碗，但之後變得比較忙，晚上時常是自己跟女兒吃飯，沈伯洋還會特別叮嚀「碗不要洗喔」，在洗碗時夫妻倆會聊聊，但日後也成為夫妻倆交流的時光，就算沒有很常在家，「覺得有被很溫暖的支持著，會覺得他是個好隊友」。