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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週職場與情場暗潮洶湧，表示，牡羊座需提防小人出沒企圖影響地位，獅子座也應留心職場熱忱消退。幸運的是，巨蟹與雙魚展現強勁財運，堪稱拼命三郎；摩羯更可能遇見欣賞自己的金主。感情方面，提醒水瓶座有極高脫單機會，但雙子與射手需注意競爭對手或感情不穩的危機，維持耐心與警覺是本週關鍵。本週運勢重點：愛情、工作這週工作方面小心有心人影響到你的心情，要不要繼續努力下去是重點。◾ 工作、事業運：你對現狀不滿，小心小人出沒，想把你拔走。◾ 愛情、桃花運：暫時沒有桃花，有的話也有三角的嫌疑。本週運勢重點：愛情、工作這週運勢平平，但若是不太穩定的話反而能穩下來。◾ 工作、事業運：沒有什麼業績，顯得冷清。◾ 愛情、桃花運：有對象的話沒有什麼消息，對方沒有什麼行動。本週運勢重點：愛情、日常這週若是得不到就是有競爭對手囉！◾ 工作、事業運：成交不容易。◾ 愛情、桃花運：對方可能還有其他對象了，才會顯得愛理不理。本週運勢重點：工作這週工作方面運勢強勁，顯得很能賺。◾ 工作、事業運：運勢抽到上上籤，好好把握，賺一波。◾ 愛情、桃花運：有對象的話恐怕你也看不上眼，但最近桃花運欠佳。本週運勢重點：愛情這週愛情方面應該有人對你很積極，可惜被你打槍機率高。◾ 工作、事業運：小心小人運，但是也有欣賞你的人，小心狀況不佳、工作沒有熱忱。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，你會有點沒興趣，彼此關係沒進展。本週運勢重點：愛情、日常這週愛情方面追你的對象對方會有點膽怯，對你有點冷，可能是受過傷的。◾ 工作、事業運：工作人際上人家真的幫你但是又不是真的欣賞你，你會覺得賺的不多或機會跑走。◾ 愛情、桃花運：有追求者出現，但是對方忽冷忽熱，愛情還沒有結果。本週運勢重點：工作這週工作愛情方面都有可能兩得，但是後續發展不好。◾ 工作、事業運：容易沒下文，倒楣一點的還有可能被反悔、毀約。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，對方有可能不太想談感情，但有可能脫單。本週運勢重點：愛情這週愛情方面如果關係遲遲沒有進展，那可能是對方不喜歡你哦！◾ 工作、事業運：環境景氣差影響你。◾ 愛情、桃花運：關係沒進展的話你會考慮其他人選。本週運勢重點：愛情這週愛情方面運勢不穩，感情不順，容易分開。◾ 工作、事業運：容易談不攏。◾ 愛情、桃花運：有對象的話容易談沒了，要當心。本週運勢重點：愛情這週愛情方面會出現喜歡你的人，好好談。◾ 工作、事業運：注意力先別放在亂、爭吵的地方，有人非常欣賞你，是金主／有錢大戶，別放過機會了。◾ 愛情、桃花運：有喜歡你的對象，現階段先談談。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有機會交往，恭喜恭喜。◾ 工作、事業運：運勢很強，收穫的甜美。◾ 愛情、桃花運：有機會給他好印象，或相處愉快，而且會有機會脫單。本週運勢重點：工作這週走了一波霉運，運勢煥然一新，是你主導。◾ 工作、事業運：很能賺，也是拼命三郎的狀態。◾ 愛情、桃花運：物色對象中。