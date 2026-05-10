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立法院上週五（8日）三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元，但包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。傳出總統府與行政院擬提出「無人機特別條例」。民眾黨主席黃國昌今（10）日受訪時說，國防產業是非常「嚴肅」的事情，不該成為「綠友友」，想藉此大撈一筆、發大財。今天是母親節，民眾黨舉辦「我們陪媽媽放假一天帶媽媽按摩」活動，黃國昌並於活動前受訪。媒體問府院擬提無人機產業相關特別條例草案，黃國昌受訪表示，他們要提案本就是行政部門的權利，他們的提案是否能說服國人、國會才是最重要的事，但他強調不過國防產業是非常嚴肅的事情，不該成為綠友友，想藉此大撈一筆、發大財。針對國民黨擬提「晶片國安法」草案，確保半導體先進研發根留台灣，民眾黨是否贊同？黃國昌表示，對於一個國家高科技的產品進行必要管制作為，這是民主國家中的常態，事實上美國也是採取相同規範態度，「為了保住台灣護國神山、保住台灣高科技晶片的產業，這樣的修法方向的確值得討論跟研議」。黃國昌說，不管是台積電還是台灣晶片科技，真的都是好幾代台灣人集全國之力，非常多年輕人從年輕時候爆肝、一步步打造出來的，台灣晶片是屬於台灣人的，是屬於台灣工程師的驕傲，是台灣人集全國之力，大家共同努力堆疊出來的成果，絕對不是如同川普所說「從美國偷走」。黃國昌表示，台美關係堅若磐石，希望美國友人能夠尊重，也能對台灣半導體產業給予一定程度支持，不要再說這些晶片是從美國人手中偷走的，這樣的話對台美關係一點幫助都沒有。