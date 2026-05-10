婆媳問題與家庭邊界感一直網路熱門議題，家族聚餐時更容易引發衝突，近日，有網友分享一場令人尷尬的母親節聚會，婆婆因為過度關心國三孫子的生理發育，竟當眾嫌棄孫子的生殖器太小，要求小嬸帶孩子就醫，沒想到小嬸爆氣反擊，抖出老公「也不到5公分，一樣能生小孩」，讓全家瞬間陷入一片死寂，荒謬經歷引發大批網友討論。
女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆平時就頻繁抱怨國三孫子的生殖器尺寸異常，曾私下碎念孫子未勃起時大約只有1公分，後來又因為少年洗澡沒關門被婆婆撞見，婆婆目測頂多只有2公分。
在提前慶祝母親節的餐桌上，婆婆竟將這件私密事搬上檯面，邊吃飯邊當著所有親戚的面，要求小嬸帶孫子去看醫生，徹底踩到了青少年的隱私紅線。
面對婆婆在長輩與親戚面前的指指點點，小嬸忍無可忍，毫不留情地向婆婆嗆聲，表示自己老公的尺寸也不到5公分，但同樣能夠生小孩，殺傷力極強的神回覆一出，讓在場所有人瞬間目瞪口呆，原PO甚至表示，自己嘴裡的一口雞肉都差點驚嚇到噴出來。
針對男性生殖器長度議題，泌尿科醫師陳忠佐說明，台灣成年男性陰莖在勃起時的平均長度，大約是12至16公分左右，而陰莖直徑平均約為3至5公分間，「男性陰莖尺寸在合理範圍內，只要使用得當，其實都可足以讓女性達到性高潮，無須多慮。」
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在提前慶祝母親節的餐桌上，婆婆竟將這件私密事搬上檯面，邊吃飯邊當著所有親戚的面，要求小嬸帶孫子去看醫生，徹底踩到了青少年的隱私紅線。
針對男性生殖器長度議題，泌尿科醫師陳忠佐說明，台灣成年男性陰莖在勃起時的平均長度，大約是12至16公分左右，而陰莖直徑平均約為3至5公分間，「男性陰莖尺寸在合理範圍內，只要使用得當，其實都可足以讓女性達到性高潮，無須多慮。」