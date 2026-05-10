現在許多公寓、華廈、大樓等會成立管理委員會（管委會），協助管理社區大小事，但有民眾表示，自家管委會規定如果包裹超過3天未領取，逾期1天就要罰100元，不知道這樣是否合理。對此，台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，管委會並不是行政或司法機關，實務上法院會認為管委會沒有權利裁罰，不過相關罰則，有經過區分所有權人會議決議通過，就算有效，但需要符合比例原則。
3天沒領包裹就要罰100 眾喊老鼠屎太多
原PO在Threads發文表示，社區管委會規定包裹超過3天未領，逾期1天就要罰款100元，甚至重量超過10公斤的包裹，還規定要在2天內領取，但是社區沒有包裹爆量的問題，因為公設比高，還有大量閒置空間可以存放包裹，而且出國，還需要跟管委會報備，因為怕會有包裹來，令原PO相當疑惑，1天罰款100元有符合比例原則嗎？管委會真的有這麼大的權力嗎？也擔心出國要報備，會涉及自身隱私。
許多人指出，「我們社區有人把冷藏冷凍包裹冰箱當作他家備用冰箱，也有人因為個人商業需求大量占用存放包裹空間，所以覺得很能理解」、「我倒覺得很合理，不然會有很多住戶把公共空間當倉庫，給方便當隨便，還有怕被罰錢，那就趕快去取貨就好了，要不然可以寄超商」、「每個規定背後都有一段故事，只能說那些沒水準的鄰居害慘了大家」，原PO則回應，自己也知道管委會不好做，但希望不要因為少數住戶行為，讓多數人不便。
專家指：罰則需通過區權會同意、符合比例原則
台灣物業管理學會理事長郭紀子告訴《NOWNEWS》記者，根據《公寓大廈管理條例》，管委會的職權在於執行「區分所有權人會議」決議，以及管理維護社區事務，管委是執行機關，而非行政或司法機關，所以實務上法院常認為管委會並無權裁罰。不過依據《公寓大廈管理條例》第23條規定，住戶規約可自行約定住戶違反義務時的處理方式，但必須載明於規約才有效，管委會無權擅自決定，而住戶規約制定必須通過區分所有權人會議（區權會）決議。
郭紀子指出，管委會若要建立「罰款」機制，就需要經過區權會同意，處罰的內容也要符合法律的比例原則，若逾期1天未領包裹，就要罰款100元，是否超過管理成本與合理補償有疑慮，依據《公寓大廈管理條例》第15條及相關解釋，管委會雖可制定管理細則，但不得限制住戶行使權利過當，過高的「罰款」，容易被法院判定為「權利濫用」。
另外，原PO管委會要求住戶出國需報備，郭紀子認為，有高度的法律爭議，基於《個人資料保護法》，蒐集資訊需有特定目的且不得逾越必要範圍。大樓管理委員會在處理住戶個人資料時，應依據《公寓大廈管理條例》及《個人資料保護法》的相關規定，管委會雖然能以「社區安全」或「緊急聯絡」為由要求報備，然而，住戶是否有出國、何時不在家，屬於高度敏感的個人行蹤，管委會僅能建議住戶留下緊急聯絡人電話，若強制要求「報備行程」，確實有侵犯隱私之嫌，住戶有權拒絕提供詳細行蹤。
代收包裹規定4建議：確定可收物品、通知義務、領取機制、未領規定
住戶包裹代收問題，郭紀子提出4點建議：
明確規定可代收物品：管委會可在規約中明確條列哪些類型的郵件、包裹可由社區物業負責代收，像是掛號、快遞、包裹、一般信件等，哪些不代收冷凍生鮮、內容物不明的高價值物品等。
確認簽收與通知義務：規約中應規定收發室管理員必須於收到郵件後，在固定時限內（如當日）登記並通知住戶。
住戶領取機制：可規定住戶或其代領人領取郵件時，出示身分證明或進行簽收，確保領取紀錄完整。
住戶未領取責任規定：規約可規定，若住戶不領取包裹，超過一定期限將退回，或明訂住戶應有的責任，像是規範冷凍或過大物品須由住戶自行收取，管委會不承擔保管責任等。
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原PO在Threads發文表示，社區管委會規定包裹超過3天未領，逾期1天就要罰款100元，甚至重量超過10公斤的包裹，還規定要在2天內領取，但是社區沒有包裹爆量的問題，因為公設比高，還有大量閒置空間可以存放包裹，而且出國，還需要跟管委會報備，因為怕會有包裹來，令原PO相當疑惑，1天罰款100元有符合比例原則嗎？管委會真的有這麼大的權力嗎？也擔心出國要報備，會涉及自身隱私。
許多人指出，「我們社區有人把冷藏冷凍包裹冰箱當作他家備用冰箱，也有人因為個人商業需求大量占用存放包裹空間，所以覺得很能理解」、「我倒覺得很合理，不然會有很多住戶把公共空間當倉庫，給方便當隨便，還有怕被罰錢，那就趕快去取貨就好了，要不然可以寄超商」、「每個規定背後都有一段故事，只能說那些沒水準的鄰居害慘了大家」，原PO則回應，自己也知道管委會不好做，但希望不要因為少數住戶行為，讓多數人不便。
台灣物業管理學會理事長郭紀子告訴《NOWNEWS》記者，根據《公寓大廈管理條例》，管委會的職權在於執行「區分所有權人會議」決議，以及管理維護社區事務，管委是執行機關，而非行政或司法機關，所以實務上法院常認為管委會並無權裁罰。不過依據《公寓大廈管理條例》第23條規定，住戶規約可自行約定住戶違反義務時的處理方式，但必須載明於規約才有效，管委會無權擅自決定，而住戶規約制定必須通過區分所有權人會議（區權會）決議。
郭紀子指出，管委會若要建立「罰款」機制，就需要經過區權會同意，處罰的內容也要符合法律的比例原則，若逾期1天未領包裹，就要罰款100元，是否超過管理成本與合理補償有疑慮，依據《公寓大廈管理條例》第15條及相關解釋，管委會雖可制定管理細則，但不得限制住戶行使權利過當，過高的「罰款」，容易被法院判定為「權利濫用」。
另外，原PO管委會要求住戶出國需報備，郭紀子認為，有高度的法律爭議，基於《個人資料保護法》，蒐集資訊需有特定目的且不得逾越必要範圍。大樓管理委員會在處理住戶個人資料時，應依據《公寓大廈管理條例》及《個人資料保護法》的相關規定，管委會雖然能以「社區安全」或「緊急聯絡」為由要求報備，然而，住戶是否有出國、何時不在家，屬於高度敏感的個人行蹤，管委會僅能建議住戶留下緊急聯絡人電話，若強制要求「報備行程」，確實有侵犯隱私之嫌，住戶有權拒絕提供詳細行蹤。
住戶包裹代收問題，郭紀子提出4點建議：
明確規定可代收物品：管委會可在規約中明確條列哪些類型的郵件、包裹可由社區物業負責代收，像是掛號、快遞、包裹、一般信件等，哪些不代收冷凍生鮮、內容物不明的高價值物品等。
確認簽收與通知義務：規約中應規定收發室管理員必須於收到郵件後，在固定時限內（如當日）登記並通知住戶。
住戶領取機制：可規定住戶或其代領人領取郵件時，出示身分證明或進行簽收，確保領取紀錄完整。
住戶未領取責任規定：規約可規定，若住戶不領取包裹，超過一定期限將退回，或明訂住戶應有的責任，像是規範冷凍或過大物品須由住戶自行收取，管委會不承擔保管責任等。