天氣逐漸變熱，許多人家中冒出擾人的「果蠅大軍」，尤其是香甜的水果更容易吸引果蠅光顧，近期有民眾分享，她媽媽把1顆「蒜頭」放在香蕉上，就讓原本亂飛的果蠅消失不見！還有其他內行人製作「捕果蠅神器」，只要使用舒跑、糖水，以及關鍵物品「洗碗精」，就能抓到滿滿果蠅。
水果上面放大蒜 強烈氣味趕走果蠅
原PO在Threads發文表示，她媽媽發現，只要放一顆蒜頭在香蕉上面，就不會有果蠅跑出來，天然的驅蟲方法，吸引1.2萬人按讚。有內行人指出，蒜頭好處多，是許多人常用的天然防蟲法，除了跟水果放在一起，驅除果蠅之外，還能放進米袋或米缸中，利用蒜頭強烈的揮發性氣味「大蒜素」把米蟲趕走，另外，蒜頭水用來澆花草也不錯。
內行人表示，蒜頭含有的「大蒜素」氣味強烈，對於果蠅、蚊子暫時驅趕效果，不過大蒜素很容易氧化，切開或剝皮後，驅趕果蠅的效果就只能維持半天到1天，之後效果會迅速下降；吸引果蠅前來的其實不是水果表面，而是「腐爛發酵的氣味」，只要水果有微小傷口或過熟，就會吸引果蠅來產卵，蒜頭只能暫時干擾果蠅前來，無法根除果蠅。
簡易果蠅陷阱超簡單 加洗碗精1天抓幾百隻
還有人分享其他防治果蠅的方法，「蒂頭剪掉就好了，讓香蕉一根一根分家，香蕉老闆娘教我的超有效」、「果蠅都是從垃圾桶裡開始生長，尤其是現在到炎熱的夏天，只能勤倒垃圾」、「用水洗一次就不會了」。部分人也詢問，把水果跟蒜放在一起，會讓水果出現蒜頭味嗎？原PO表示，「放一顆目前沒有喔！放很多顆一定很有味」。
如果家中已經出現果蠅，有內行民眾分享，最近變熱，家中垃圾都丟了，還是有一大堆囂張的果蠅，因為家中沒有蘋果醋，於是他用舒跑、糖水、洗碗精，1天就抓了好幾百隻果蠅！原來看到飛來飛去的只是冰山一角，真正果蠅有這麼多，內行民眾透露，「洗碗精」真的是關鍵，可以破壞水表面張力，只要果蠅一碰到水，馬上就會沉到水裡，內行民眾也指出，他把家中排水口、垃圾等會吸引果蠅的東西都清理乾淨，再用去除的果蠅陷阱，把已經在家中的果蠅消滅乾淨，現在家裡一隻果蠅也沒看到了。
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原PO在Threads發文表示，她媽媽發現，只要放一顆蒜頭在香蕉上面，就不會有果蠅跑出來，天然的驅蟲方法，吸引1.2萬人按讚。有內行人指出，蒜頭好處多，是許多人常用的天然防蟲法，除了跟水果放在一起，驅除果蠅之外，還能放進米袋或米缸中，利用蒜頭強烈的揮發性氣味「大蒜素」把米蟲趕走，另外，蒜頭水用來澆花草也不錯。
內行人表示，蒜頭含有的「大蒜素」氣味強烈，對於果蠅、蚊子暫時驅趕效果，不過大蒜素很容易氧化，切開或剝皮後，驅趕果蠅的效果就只能維持半天到1天，之後效果會迅速下降；吸引果蠅前來的其實不是水果表面，而是「腐爛發酵的氣味」，只要水果有微小傷口或過熟，就會吸引果蠅來產卵，蒜頭只能暫時干擾果蠅前來，無法根除果蠅。
簡易果蠅陷阱超簡單 加洗碗精1天抓幾百隻
還有人分享其他防治果蠅的方法，「蒂頭剪掉就好了，讓香蕉一根一根分家，香蕉老闆娘教我的超有效」、「果蠅都是從垃圾桶裡開始生長，尤其是現在到炎熱的夏天，只能勤倒垃圾」、「用水洗一次就不會了」。部分人也詢問，把水果跟蒜放在一起，會讓水果出現蒜頭味嗎？原PO表示，「放一顆目前沒有喔！放很多顆一定很有味」。
如果家中已經出現果蠅，有內行民眾分享，最近變熱，家中垃圾都丟了，還是有一大堆囂張的果蠅，因為家中沒有蘋果醋，於是他用舒跑、糖水、洗碗精，1天就抓了好幾百隻果蠅！原來看到飛來飛去的只是冰山一角，真正果蠅有這麼多，內行民眾透露，「洗碗精」真的是關鍵，可以破壞水表面張力，只要果蠅一碰到水，馬上就會沉到水裡，內行民眾也指出，他把家中排水口、垃圾等會吸引果蠅的東西都清理乾淨，再用去除的果蠅陷阱，把已經在家中的果蠅消滅乾淨，現在家裡一隻果蠅也沒看到了。